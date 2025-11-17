الجريدة الكويتية: القادسية يقرر إنهاء التعاقد مع كهربا
الإثنين، 17 نوفمبر 2025 - 22:23
كتب : FilGoal
قرر نادي القادسية الكويتي إنهاء التعاقد مع محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الفريق.
محمود كهربا
النادي : الاتحاد
وذكرت جريدة "الجريدة الكويتية" أن نادي القادسية قرر إنهاء التعاقد مع كهربا في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير، وذلك بناء على قرار من نبيل معلول المدير الفني التونسي للفريق.
وقالت الصحيفة إن سبب اتخاذ القرار بإنهاء تعاقد كهربا هو تراجع مستوى اللاعب بعدما بدأ مع الفريق بشكل جيد وعدم انسجامه مع باقي زملائه.
ومع القادسية سجل كهربا هدفين في أول جولتين من الدوري.
وانضم كهربا لصفوف القادسية في الصيف الماضي بعد رحيله عن قادما من الاتحاد الليبي.
ورحل كهربا عن الأهلي في يناير الماضي وانضم إلى الاتحاد الليبي لمدة 6 شهور منه إلى القادسية الكويتي.
