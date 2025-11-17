تقرير: موهبة ألكمار..ليفربول يخطط لصفقة قوية في يناير

بدأ ليفربول التحرك نحو واحدة من أبرز المواهب الصاعدة في الدوري الهولندي، مع اهتمامه بضم كيس سميت لاعب ألكمار خلال سوق انتقالات يناير، بحسب تقارير Soccer News عبر TEAMtalk.

سميت، ابن أكاديمية ألكمار، فرض نفسه سريعًا في الفريق الأول وخاض 50 مباراة حتى الآن، كما بدأ 18 من أصل 19 مباراة هذا الموسم تحت قيادة مارتن مارتنز. اللاعب البالغ من العمر 19 عامًا يجيد اللعب في مراكز الوسط المختلفة، سواء كلاعب ارتكاز أو صانع ألعاب متقدم، وهو ما دفع رونالد كومان لتشبيهه بالنجم الإسباني بيدري.

اهتمام ليفربول باللاعب يأتي في ظل منافسة من برشلونة وريال مدريد، إضافة إلى نيوكاسل الذي يراقب الموهبة الهولندية عن قرب.

التقارير أكدت أن المدرب أرني سلوت يدفع بقوة لضم اللاعب، فيما يستعد ألكمار لتلقي عروض محتملة في يناير، ولن يفكر في بيعه إلا بمبلغ يتخطى رقم صفقة قياسية سابقة بلغت 25 مليون يورو، نظرًا لأن عقد سميت يمتد حتى صيف 2028.

ورغم موهبة اللاعب، قد يواجه صعوبة في إيجاد مكان في خط وسط ليفربول خلال 2026، في ظل وجود أليكسيس ماك أليستر ودومينيك سوبوسلاي وكيرتس جونز وواتارو إندو ورايان جرافينبيرش، ما يعني أن ليفربول سيكون بحاجة إلى رحيل أحد لاعبي الوسط قبل اتخاذ خطوة رسمية نحو التعاقد مع سميت.

وكان ليفربول تعاقد في الصيف الماضي مع كل من فلوريان فيرتز وجيرمي فريمبونج وألكسندر إيزاك وهوجو إيكيتيكي وميلوس كيركز، وجيوفاني ليوني.

