كرة سلة - تعديل موعد ذهاب نهائي دوري المرتبط بين الأهلي والاتحاد

الإثنين، 17 نوفمبر 2025 - 21:43

كتب : هاني العوضي

الاتحاد السكندري - سلة

أعلن الاتحاد المصري لكرة السلة تعديل موعد منافسات ذهاب الدور النهائي لبطولة دوري المرتبط للرجال بين الأهلي والاتحاد السكندري.

وكان من المقرر أن تقام مواجهة الذهاب بمنافسات المرتبط للناشئين تحت 18 عامًا يوم 22 نوفمبر الجاري في تمام الساعة الرابعة مساءً، لكن تم تغيير التوقيت لتقام في السادسة مساءً.

كما تقرر بإقامة مباراة الرجال في الساعة الثامنة والنصف مساءً بدلًا من السادسة والنصف مساءً، وذلك على صالة زويل بمدينة السادس من أكتوبر.

ولم يطرأ أي تغيير على موعد منافسات الإياب، حيث ستقام مباراة المرتبط يوم 24 نوفمبر الجاري في تمام الخامسة مساءً، بينما تقام مواجهة الكبار في السابعة والنصف مساءً.

كما قرر اتحاد السلة تعديل مواعيد منافسات تحديد المركزين الثالث والرابع بين فريقي سبورتنج وسموحة، حيث تقام مباراة الذهاب بمنافسات المرتبط يوم 19 نوفمبر الجاري في تمام الثالثة والنصف مساءً، بينما تقام مواجهة الرجال في السادسة والنصف مساءً في اليوم ذاته. وتقام منافسات الإياب يوم 21 من الشهر الجاري في التوقيتات نفسها، وذلك على صالة برج العرب.

وكان الأهلي قد تأهل إلى الدور النهائي بعد الفوز على سبورتنج، فيما صعد الاتحاد على حساب جاره سموحة.

يذكر أن منافسات دوري المرتبط لكرة السلة ستحدد من خلالها مواجهات الدور التمهيدي لبطولة دوري السوبر المؤهلة للدوري الأفريقي، وذلك بناءً على ترتيب الفرق المشاركة.

الأهلي كرة سلة الاتحاد السكندري دوري المرتبط
