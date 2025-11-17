تقرير: مانشستر يونايتد يضع باليبا وأندرسون على رأس أولوياته

اقترب مانشستر يونايتد من تحديد ملامح صفقاته في خط الوسط، وسط غموض يحيط بمستقبل برونو فيرنانديز وكاسيميرو، ورغبة روبن أموريم في ضم لاعبين جديدين قبل انطلاق موسم 2026-2027.

وبحسب صحيفة Record البرتغالية، اكتشف يونايتد قيمة الصفقة المطلوبة للتعاقد مع جواو جوميش لاعب وولفرهامبتون، إذ يطلب النادي نحو 50 مليون يورو (44 مليون جنيه إسترليني) للتخلي عن لاعب مرتبط بعقد يمتد حتى 2030.

التقارير أوضحت أيضا أن يونايتد يدرس التحرك مبكرا وتقديم عرض خلال انتقالات يناير بدلا من الانتظار حتى الصيف.

يونايتد يضع كارلوس باليبا لاعب برايتون وإليوت أندرسون لاعب نوتنجهام فورست كأولوية، مع وجود أسماء أخرى بديلة مثل كونور جالاجر من أتلتيكو مدريد وآدم وارتون من كريستال بالاس إلى جانب جوميش.

جوميش قدم مستويات مميزة منذ وصوله من فلامنجو في شتاء 2023، وخاض 92 مباراة في الدوري الإنجليزي، لكن لا يزال هناك تساؤل حول جاهزيته للخطوة التالية في نادٍ بحجم مانشستر يونايتد.

ورغم ذلك، قد يعتمد يونايتد خطة مزدوجة تقوم على ضم أحد هدفيه الرئيسيين – باليبا أو أندرسون – ثم إضافة جوميش لتأمين عمق الوسط، خاصة أن سعره أقل من منافسيه المحتملين.

