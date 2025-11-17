تقرير: مانشستر يونايتد يضع باليبا وأندرسون على رأس أولوياته

الإثنين، 17 نوفمبر 2025 - 21:40

كتب : ذكاء اصطناعي

روبن أموريم - مانشستر يونايتد

اقترب مانشستر يونايتد من تحديد ملامح صفقاته في خط الوسط، وسط غموض يحيط بمستقبل برونو فيرنانديز وكاسيميرو، ورغبة روبن أموريم في ضم لاعبين جديدين قبل انطلاق موسم 2026-2027.

وبحسب صحيفة Record البرتغالية، اكتشف يونايتد قيمة الصفقة المطلوبة للتعاقد مع جواو جوميش لاعب وولفرهامبتون، إذ يطلب النادي نحو 50 مليون يورو (44 مليون جنيه إسترليني) للتخلي عن لاعب مرتبط بعقد يمتد حتى 2030.

التقارير أوضحت أيضا أن يونايتد يدرس التحرك مبكرا وتقديم عرض خلال انتقالات يناير بدلا من الانتظار حتى الصيف.

أخبار متعلقة:
جوارديولا: العالم تخلى عن فلسطين.. يجب أن نفعل شيئا ولكني لا أثق في هؤلاء القادة هالاند يكشف عن فعل من مانشيني حفزه لتسجيل هدفين ضد إيطاليا بعد غياب نحو 8 أشهر.. ألفونسو ديفيز يعود لتدريبات بايرن

يونايتد يضع كارلوس باليبا لاعب برايتون وإليوت أندرسون لاعب نوتنجهام فورست كأولوية، مع وجود أسماء أخرى بديلة مثل كونور جالاجر من أتلتيكو مدريد وآدم وارتون من كريستال بالاس إلى جانب جوميش.

جوميش قدم مستويات مميزة منذ وصوله من فلامنجو في شتاء 2023، وخاض 92 مباراة في الدوري الإنجليزي، لكن لا يزال هناك تساؤل حول جاهزيته للخطوة التالية في نادٍ بحجم مانشستر يونايتد.

ورغم ذلك، قد يعتمد يونايتد خطة مزدوجة تقوم على ضم أحد هدفيه الرئيسيين – باليبا أو أندرسون – ثم إضافة جوميش لتأمين عمق الوسط، خاصة أن سعره أقل من منافسيه المحتملين.

من لندن إلى الشرق الأوسط.. HaytersTV تطلق نسختها العربية بالشراكة مع FilGoal.com https://hayters.com/

مانشستر يونايتد الدوري الإنجليزي
نرشح لكم
محمد صلاح: أكثر ما يسعدني نظرة الناس في مصر لي بفخر تقرير: موهبة ألكمار..ليفربول يخطط لصفقة قوية في يناير جوارديولا: العالم تخلى عن فلسطين.. يجب أن نفعل شيئا ولكني لا أثق في هؤلاء القادة محمد صلاح: فكرت في العودة إلى مصر وعدم إكمال مسيرتي في أوروبا منتخب البرازيل يعلن تفاصيل إصابة جابريال.. وموقف كالافيوري من دربي أرسنال وتوتنام مونوز: لا أعلم حقيقة اهتمام أربعة أندية بضمي.. وحلما لي أن انضم لأحدهم أنشيلوتي يشيد بموهبة إستيفاو ويعتذر لأرسنال بسبب إصابة جابريال تقرير: أرسنال قلق بسبب إصابتي جابريال وكالافيوري قبل مواجهة توتنام
أخر الأخبار
حسام حسن: استفدنا من مواجهتي أوزبكستان وكاب فيردي.. وأتمنى دعم المدرب الوطني 8 دقيقة | منتخب مصر
تشواميني: أشعر بالتحسن مع ألونسو.. ولم يكن هدف ريال مدريد أن أكون لاعبا مبدعا 19 دقيقة | الدوري الإسباني
الجريدة الكويتية: القادسية يقرر إنهاء التعاقد مع كهربا 32 دقيقة | المحترفون
محمد صلاح: أكثر ما يسعدني نظرة الناس في مصر لي بفخر 55 دقيقة | الكرة المصرية
تقرير: موهبة ألكمار..ليفربول يخطط لصفقة قوية في يناير ساعة | الدوري الإنجليزي
كرة سلة - تعديل موعد ذهاب نهائي دوري المرتبط بين الأهلي والاتحاد ساعة | كرة سلة
تقرير: مانشستر يونايتد يضع باليبا وأندرسون على رأس أولوياته ساعة | الدوري الإنجليزي
إبراهيم حسن: سيطرنا على مباراة أوبكستان.. وحظنا لم يكن جيدا بسبب الأخطاء ساعة | منتخب مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في كأس العين الدولية - إيران (0)-(0) كاب فيردي.. إيران في النهائي بركلات الترجيح 2 بمشاركة بيراميدز وباريس سان جيرمان.. طرح تذاكر المباريات الختامية لـ إنتركونتيننتال 3 محمد صلاح: فكرت في العودة إلى مصر وعدم إكمال مسيرتي في أوروبا 4 معتمد جمال يوضح سبب وفاة محمد صبري
/articles/517395/تقرير-مانشستر-يونايتد-يضع-باليبا-وأندرسون-على-رأس-أولوياته