ضد كاب فيردي.. مرموش يسجل هدفه الدولي الثامن بقميص مصر

الإثنين، 17 نوفمبر 2025 - 19:29

كتب : FilGoal

عمر مرموش

سجل عمر مرموش هدفا جديدا بقميص منتخب مصر.

عمر مرموش

النادي : مانشستر سيتي

مصر

ويلتقي منتخب مصر مع كاب فيردي في مباراة ودية استعدادا للمشاركة في كأس أمم إفريقيا.

وسجل مرموش هدف التعادل لمصر بالدقيقة 57 من المباراة.

تشكيل مصر - فتوح أساسي.. وعودة مرموش والشناوي أمام كاب فيردي بمشاركة مرموش والشناوي.. منتخب مصر يختتم استعداداته لمواجهة كاب فيردي بمشاركة مرموش.. منتخب مصر يواصل تحضيراته لمواجهة كاب فيردي مصدر بمنتخب مصر يكشف لـ في الجول سبب غياب مرموش عن مواجهة أوزبكستان

ووصل مرموش للهدف رقم 8 بقميص منتخب مصر خلال 40 مباراة دولية.

كما سبق لمرموش صناعة 3 أهداف بقميص المنتخب.

وكانت المشاركة الأولى لمرموش مع منتخب مصر في 2021 تحت قيادة كارلوس كيروش.

ويستعد منتخب مصر للمشاركة في كأس أمم إفريقيا التي ستنطلق بالمغرب خلال الشهر المقبل.

ويلعب منتخب مصر في المجموعة الثانية بجانب جنوب إفريقيا وأنجولا وزيمبابوي.

وتأهل منتخب مصر لكأس العالم 2026 الذي سيقام بالمكسيك وكندا وأمريكا.

عمر مرموش منتخب مصر
