ضد كاب فيردي.. مرموش يسجل هدفه الدولي الثامن بقميص مصر
الإثنين، 17 نوفمبر 2025 - 19:29
كتب : FilGoal
سجل عمر مرموش هدفا جديدا بقميص منتخب مصر.
ويلتقي منتخب مصر مع كاب فيردي في مباراة ودية استعدادا للمشاركة في كأس أمم إفريقيا.
وسجل مرموش هدف التعادل لمصر بالدقيقة 57 من المباراة.
video:1
ووصل مرموش للهدف رقم 8 بقميص منتخب مصر خلال 40 مباراة دولية.
كما سبق لمرموش صناعة 3 أهداف بقميص المنتخب.
وكانت المشاركة الأولى لمرموش مع منتخب مصر في 2021 تحت قيادة كارلوس كيروش.
ويستعد منتخب مصر للمشاركة في كأس أمم إفريقيا التي ستنطلق بالمغرب خلال الشهر المقبل.
ويلعب منتخب مصر في المجموعة الثانية بجانب جنوب إفريقيا وأنجولا وزيمبابوي.
وتأهل منتخب مصر لكأس العالم 2026 الذي سيقام بالمكسيك وكندا وأمريكا.
نرشح لكم
أكرم توفيق: لا يوجد شيء اسمه المنتخب الأول والثاني.. وأفتقد الأهلي حسام حسن غاضبا: لن أسكت مجددا على "البهوات".. نجاحنا يغضب البعض والقادم أصعب حسام حسن: استفدنا من مواجهتي أوزبكستان وكاب فيردي.. وأتمنى دعم المدرب الوطني محمد صلاح: أكثر ما يسعدني نظرة الناس في مصر لي بفخر إبراهيم حسن: سيطرنا على مباراة أوبكستان.. وحظنا لم يكن جيدا بسبب الأخطاء أحمد حسن يكشف لـ في الجول حقيقة تصريحاته حول تهرب حجازي من المنتخب الثاني أحمد حسن: هذا سبب عدم انضمام حجازي لمنتخب مصر الثاني مصر تتعادل مع كاب فيردي.. وشوبير البديل يقود الفراعنة للفوز في ركلات الترجيح