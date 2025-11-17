خبر في الجول – مرعي وداري يشاركان في مران الأهلي
الإثنين، 17 نوفمبر 2025 - 18:23
كتب : FilGoal
شارك أشرف داري مدافع الأهلي في مران فريقه الجماعي لأول مرة منذ فترة طويلة بعد تعافيه من الإصابة.
وشهد مران الأهلي مشاركة المدافع المغربي بعدما تماثل تماما للشفاء.
كما شهد المران مشاركة ياسين مرعي مدافع الفريق، وذلك بعد تعرضه للإصابة في مباراة نهائي كأس السوبر أمام الزمالك.
ويستعد الأهلي لمواجهة شبيبة القبائل الجزائري في الجولة الأولى من مجموعات دوري أبطال إفريقيا يوم السبت المقبل.
ومن المنتظر أن ينتظم اللاعبين الدوليين في مران الأهلي خلال الأيام المقبلة بعد نهاية فترة التوقف الدولي.
