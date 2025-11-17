في الجول يكشف مقترحان جديدان لنظام تصفيات أمم إفريقيا 2027

يناقش الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" نظام التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس الأمم 2027.

وتقام كأس الأمم الإفريقية 2027 في 3 دول لأول مرة وهم كينيا وأوغندا وتنزانيا.

ويجتمع المكتب التنفيذي لكاف في المغرب يوم الأربعاء 19 نوفمبر الجاري، على هامش حفل الاتحاد الإفريقي للإعلان عن جوائز الأفضل في إفريقيا.

ويأتي ضمن أبرز النقاط التي سيناقشها المكتب التنفيذي نظام التصفيات.

وعلم FilGoal.com أن كاف وضع مقترحين على طاولة الاجتماعات للمفاضلة بينهما.

الاقتراح الأول وهو تقسيم المنتخبات الإفريقية إلى 12 مجموعة ليصعد الأول مباشرة إلى كأس الأمم، بالإضافة إلى أفضل 4 منتخبات أصحاب المركز الثاني ليكتمل العدد 16 فريقا.

ويكتمل الفرق المتأهلة الـ24 إلى كأس الأمم عن طريق تصفيات أخرى بين بقية منتخبات التصنيف الثاني مع منتخبات التصنيف الثالث ليصعد من بينهم 8 منتخبات.

أما الاقتراح الثاني، فيتضمن 13 مجموعة، كل مجموعة تشهد تواجد 3 أو 4 منتخبات ليصعد صاحب المركز الأول مباشرة إلى كأس الأمم، بالإضافة إلى 3 منتخبات أصحاب المركز الثاني تصعد بشكل مباشر.

على أن تخوض بقية الفرق أصحاب المركز الثاني مواجهات إقصائية لتحديد المنتخبات الثمانية المتأهلة ليكتمل عدد المنتخبات 24 منتخبا.