انتهت مباراة ودية – مصر (1) 2-0 (1) كاب فيردي.. فوز الفراعنة بركلات الترجيح

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة منتخب مصر ضد كاب فيردي الودية التي تقام في الإمارات.

تابع تفاصيل المباراة من هنا

ــــــــــــــــــ

ركلة رابعة مهدرة وفوز مصر 2-0

أسامة فيصل يهدر

مصطفى شوبير يتصدى لركلة ثانية

محمد حمدي يسجل الثالثة لمصر

شوبير يتصدى للثانية

حسام عبد المجيد يسجل الثانية لمصر

الأولى تضيع من كاب فيردي

مرموش يهدر الأولى لمصر

نهاية المباراة بالتعادل والذهاب لركلات الترجيح

ق 90: نزول حسام عبد المجيد وشوبير بدلا من فتوح والشناوي

ق 87: نزول محمود زلاكة وصلاح محسن بدلا من محمود صابر ومصطفى محمد

ق 81: الشناوي يتصدى لكرة خطيرة من دا كوستا

ق 70: رأسية من ربيعة تمر جوار المرمى بعد عرضية من شحاتة

ق 65: هدف غير محتسب لأسامة فيصل

ق 57: جوووووول مرموش والتعادل

نزول محمد شحاتة وأسامة فيصل بدلا من طاهر محمد ونبيل عماد

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم كاب فيردي بهدف

ق 45: إنذار على نبيل عماد

ق 42: تسديدة قوية من طاهر

ق 33: ركلة حرة خطيرة من مرموش

ق 18: فرصة من نبيل عماد

ق 7: هدف أول

ق 5: ركلة جزاء على محمد هاني

انطلاق المباراة