مصدر من اتحاد السلة لـ في الجول: تحكيم أجنبي لنهائي المرتبط بعد طلب الأهلي والاتحاد

الإثنين، 17 نوفمبر 2025 - 17:04

كتب : هاني العوضي

عمرو الجندي - الأهلي ضد الاتحاد كرة سلة

استقر الاتحاد المصري لكرة السلة على تعيين حكام أجانب لنهائي دوري المرتبط بين الأهلي والاتحاد السكندري.

ويأتي ذلك بناء على طلب الناديين الأهلي والاتحاد طرفا النهائي.

وتستضيف صالة الشباب والرياضة بمدينة 6 أكتوبر منافسات النهائي بين الفريقين.

أخبار متعلقة:
كرة سلة 3×3 – إعلان قائمة منتخبي مصر للرجال والسيدات لدورة التضامن الإسلامي كرة سلة - الإعلان عن مواعيد نهائي دوري المرتبط بين الأهلي والاتحاد سلة - قبل مباراة الفريق الأول.. مرتبط الأهلي يفوز على سبورتنج ويتأهل لنهائي الدوري كرة سلة - الاتحاد السكندري يفوز على سموحة ويتأهل إلى نهائي دوري المرتبط

وكشف مصدر من اتحاد كرة السلة لـ FilGoal.com: "سيتم تعيين حكام أجانب لنهائي دوري المرتبط بين الأهلي والاتحاد بناء على طلب الأهلي الذي سيتحمل تكلفة استقدام الحكام".

وأعلن الاتحاد المصري لكرة السلة مواعيد نهائي دوري المرتبط للرجال والمقرر إقامته بين فريقي الأهلي والاتحاد.

وتقام المواجهة الأولى يوم السبت 22 نوفمبر الجاري بين المباراة الثانية يوم 24 من الشهر ذاته.

وحال تم التعادل بين الفريقين يتم اللجوء لمباراة فاصلة في منافسات الرجال يوم الثلاثاء.

كرة سلة الأهلي الاتحاد
نرشح لكم
كرة سلة - تعديل موعد ذهاب نهائي دوري المرتبط بين الأهلي والاتحاد كرة سلة 3×3 – إعلان قائمة منتخبي مصر للرجال والسيدات لدورة التضامن الإسلامي كرة سلة - الإعلان عن مواعيد نهائي دوري المرتبط بين الأهلي والاتحاد سلة - قبل مباراة الفريق الأول.. مرتبط الأهلي يفوز على سبورتنج ويتأهل لنهائي الدوري دوري NBA - كيري ينفجر ويسجل 95 نقطة في 48 ساعة ضد سبيرز كرة سلة - الاتحاد السكندري يفوز على سموحة ويتأهل إلى نهائي دوري المرتبط كرة سلة - الأهلي يتفوق على سبورتنج في ذهاب نصف نهائي دوري المرتبط كرة سلة - الأهلي يفوز على سبورتنج ويتوج بدوري المرتبط للسيدات
أخر الأخبار
طولان: أشركنا 8 لاعبين جدد ضد الجزائر.. وعمر فايد لاعب رائع 4 ساعة | منتخب مصر
التأهل والثأر.. ألمانيا إلى كأس العالم بسداسية في مرمى سلوفاكيا 4 ساعة | الكرة الأوروبية
هولندا تضرب ليتوانيا برباعية وتتأهل إلى كأس العالم للمرة الـ 12 4 ساعة | الكرة الأوروبية
شوبير: أتدرب منذ فترة على ركلات الجزاء 4 ساعة | منتخب مصر
أكرم توفيق: لا يوجد شيء اسمه المنتخب الأول والثاني.. وأفتقد الأهلي 4 ساعة | الكرة المصرية
بنزيمة: فينيسيوس بإمكانه الحصول على الكرة الذهبية.. وقد أعود لريال مدريد بشرط واحد 4 ساعة | الكرة الأوروبية
حسام حسن غاضبا: لن أسكت مجددا على "البهوات".. نجاحنا يغضب البعض والقادم أصعب 5 ساعة | منتخب مصر
حسام حسن: استفدنا من مواجهتي أوزبكستان وكاب فيردي.. وأتمنى دعم المدرب الوطني 5 ساعة | منتخب مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في كأس العين الدولية - إيران (0)-(0) كاب فيردي.. إيران في النهائي بركلات الترجيح 2 بمشاركة بيراميدز وباريس سان جيرمان.. طرح تذاكر المباريات الختامية لـ إنتركونتيننتال 3 محمد صلاح: فكرت في العودة إلى مصر وعدم إكمال مسيرتي في أوروبا 4 معتمد جمال يوضح سبب وفاة محمد صبري
/articles/517381/مصدر-من-اتحاد-السلة-لـ-في-الجول-تحكيم-أجنبي-لنهائي-المرتبط-بعد-طلب-الأهلي-والاتحاد