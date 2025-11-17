"السوبر في بلد محايدة والدول المستضيفة لكأس الأمم".. في الجول يكشف 6 بنود في اجتماع كاف

كشفت مصدر من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عن تفاصيل اجتماع المكتب التنفيذي لـ كاف.

ويجتمع المكتب التنفيذي لكاف في المغرب يوم الأربعاء 19 نوفمبر الجاري، على هامش حفل الاتحاد الإفريقي للإعلان عن جوائز الأفضل في إفريقيا.

وعلم FilGoal.com من مصدر في كاف عن مناقشة المكتب التنفيذي 6 بنود، جاءت كالتالي:

- مناقشة موقف الدول التي عرضت استضافة كأس الأمم الإفريقية حتى 2035.

- مناقشة موقف كأس أمم إفريقيا للمحليين حتى 2032.

- طرح فكرة استضافة السوبر الإفريقي في بلد محايدة عامي 2026 و2027

- الوقوف على استعدادات المغرب لاستضافة كأس أمم إفريقيا ديسمبر المقبل

- اعتماد إجراء قرعة تصفيات أمم إفريقيا يوم 19 ديسمبر ووضع مقترحات لتعديل نظام التأهل مع استضافة 3 دول للبطولة عام 2027.

- انطلاق الدور الأول من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2027 في مارس 2026، ودور المجموعات في سبتمبر 2026

وتستضيف المغرب كأس الأمم الإفريقية خلال الفترة من 21 ديسمبر المقبل حتى 18 يناير 2026.

كما تقام كأس الأمم الإفريقية 2027 في 3 دول لأول مرة وهم كينيا وأوغندا وتنزانيا.