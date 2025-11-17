"السوبر في بلد محايدة والدول المستضيفة لكأس الأمم".. في الجول يكشف 6 بنود في اجتماع كاف

الإثنين، 17 نوفمبر 2025 - 16:37

كتب : محمد عبد العظيم

اجتماع المكتب التنفيذي للكاف

كشفت مصدر من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عن تفاصيل اجتماع المكتب التنفيذي لـ كاف.

ويجتمع المكتب التنفيذي لكاف في المغرب يوم الأربعاء 19 نوفمبر الجاري، على هامش حفل الاتحاد الإفريقي للإعلان عن جوائز الأفضل في إفريقيا.

أخبار متعلقة:
كاف يعتمد استاد برج العرب لاستضافة المباريات الإفريقية والدولية جوائز كاف – محمد صلاح ينافس حكيمي وأوسيمين على أفضل لاعب في إفريقيا جوائز كاف – استبعاد حسام حسن ويوريتشيتش من المرشحين لأفضل مدرب في إفريقيا

وعلم FilGoal.com من مصدر في كاف عن مناقشة المكتب التنفيذي 6 بنود، جاءت كالتالي:

- مناقشة موقف الدول التي عرضت استضافة كأس الأمم الإفريقية حتى 2035.

- مناقشة موقف كأس أمم إفريقيا للمحليين حتى 2032.

- طرح فكرة استضافة السوبر الإفريقي في بلد محايدة عامي 2026 و2027

- الوقوف على استعدادات المغرب لاستضافة كأس أمم إفريقيا ديسمبر المقبل

- اعتماد إجراء قرعة تصفيات أمم إفريقيا يوم 19 ديسمبر ووضع مقترحات لتعديل نظام التأهل مع استضافة 3 دول للبطولة عام 2027.

- انطلاق الدور الأول من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2027 في مارس 2026، ودور المجموعات في سبتمبر 2026

وتستضيف المغرب كأس الأمم الإفريقية خلال الفترة من 21 ديسمبر المقبل حتى 18 يناير 2026.

كما تقام كأس الأمم الإفريقية 2027 في 3 دول لأول مرة وهم كينيا وأوغندا وتنزانيا.

كاف الاتحاد الإفريقي اجتماع المكتب التنفيذي كأس الأمم الإفريقية
نرشح لكم
في الجول يكشف مقترحان جديدان لنظام تصفيات أمم إفريقيا 2027 انتهت مباراة ودية – مصر (1) 2-0 (1) كاب فيردي.. فوز الفراعنة بركلات الترجيح مران الزمالك - انتظام آدم كايد وتدريبات تأهيلية لربيع.. وتصعيد حارس فريق الشباب حسم 32 مقعدا.. المتأهلون إلى كأس العالم 2026 مواجهات نارية مباشرة.. 14 مباراة حاسمة في يومين تكمل عقد الفرق المتأهلة مباشرة إلى كأس العالم الجيش الملكي المغربي يعلن نقل مباراته أمام الأهلي بدوري الأبطال موعد قرعة الملحقين الأوروبي والعالمي المؤهلين لـ كأس العالم 2026 أمير سعيود يغيب عن مواجهة منتخب مصر الثاني
أخر الأخبار
إبراهيم حسن: سيطرنا على مباراة أوبكستان.. وحظنا لم يكن جيدا بسبب الأخطاء 11 دقيقة | منتخب مصر
جوارديولا: العالم تخلى عن فلسطين.. يجب أن نفعل شيئا ولكني لا أثق في هؤلاء القادة 18 دقيقة | الكرة الأوروبية
أحمد حسن يكشف لـ في الجول حقيقة تصريحاته حول تهرب حجازي من المنتخب الثاني 46 دقيقة | منتخب مصر
أحمد حسن: هذا سبب عدم انضمام حجازي لمنتخب مصر الثاني 53 دقيقة | منتخب مصر
مصر تتعادل مع كاب فيردي.. وشوبير البديل يقود الفراعنة للفوز في ركلات الترجيح 54 دقيقة | منتخب مصر
ضد كاب فيردي.. مرموش يسجل هدفه الدولي الثامن بقميص مصر ساعة | منتخب مصر
هالاند يكشف عن فعل من مانشيني حفزه لتسجيل هدفين ضد إيطاليا 2 ساعة | الكرة الأوروبية
خبر في الجول – مرعي وداري يشاركان في مران الأهلي 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في كأس العين الدولية - إيران (0)-(0) كاب فيردي.. إيران في النهائي بركلات الترجيح 2 بمشاركة بيراميدز وباريس سان جيرمان.. طرح تذاكر المباريات الختامية لـ إنتركونتيننتال 3 محمد صلاح: فكرت في العودة إلى مصر وعدم إكمال مسيرتي في أوروبا 4 معتمد جمال يوضح سبب وفاة محمد صبري
/articles/517377/السوبر-في-بلد-محايدة-والدول-المستضيفة-لكأس-الأمم-في-الجول-يكشف-6-بنود-في-اجتماع-كاف