انتهت ودية - مصر الثاني (0)-(0) الجزائر الثاني

الإثنين، 17 نوفمبر 2025 - 15:32

كتب : FilGoal

مباراة مصر أمام الجزائر

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة منتخب مصر الثاني أمام نظيره الجزائري في إطار استعدادات المنتخبين لبطولة كاس العرب المقررة في قطر ديسمبر المقبل.

والتقى المنتخبان يوم الجمعة الماضي، وانتهت المباراة بفوز منتخب مصر 3-2.

ويمكنك متابعة تفاصيل المباراة بالضغط هنا

أخبار متعلقة:
كاف يعتمد استاد برج العرب لاستضافة المباريات الإفريقية والدولية تشكيل المنتخب الثاني - 7 تبديلات.. وحسام حسن يقود الهجوم أمام الجزائر مواجهات نارية مباشرة.. 14 مباراة حاسمة في يومين تكمل عقد الفرق المتأهلة مباشرة إلى كأس العالم

-------------------

نهاية المباراة بالتعادل السلبي دون أهداف.

ق 67: محمد مجدي أفشة بدلا من محمد النني.

ق 62: 3 تبديلات لمنتخب مصر بنزول علي لطفي، إسلام سمير، ومحمد عادل بدلا من محمد عواد، وأكرم توفيق، ومحمد مسعد

ق 60: هدف أول لمنتخب الجزائر عن طريق إسلام سليماني ألغاه الحكم بداعي التسلل

ق 56: العارضة تمنع تسديدة إسلام سليماني من إحراز الهدف الأول لصالح الجزائر.

ق 55: 3 تبديلات لمنتخب مصر بنزول أحمد ياسر ريان، وأحمد هاني، وإسلام عيسى، بدلا من حسام حسن وكريم العراقي ومصطفى سعد.

ق 50: تسديدة من عبد الرحمن مزيان لاعب منتخب الجزائر من يسار منطقة الجزاء مرت بجوار القائم الأيسر بقليل.

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي دون أهداف

ق 30: تسديدة من عمر فايد لاعب منتخب مصر من داخل منطقة الجزاء ردت من دفاعات منتخب الجزائر.

ق 29: كريم فؤاد لاعب منتخب مصر حاول إرسال كرة عرضية من جهة اليسار أبعدها دفاع الجزائر لركلة ركنية.

ق 20: تسديدة من كريم فؤاد لاعب منتخب مصر من داخل منطقة الجزاء ردت من دفاعات منتخب الجزائر.

ق 2: كرة عرضية من نسيم الغول لاعب الجزائر من جهة اليسار أبعدها دفاع منتخب مصر لركلة ركنية.

انطلاق المباراة

منتخب مصر الثاني الجزائر حلمي طولان
نرشح لكم
خبر في الجول - أروكا البرتغالي يرفض مشاركة عمر فايد في كأس العرب تصنيف فيفا - منتخب مصر يتراجع مركزين وتقدم مغربي وتونسي خبر في الجول - محاولات من عمر فايد لإقناع ناديه بالتخلي عنه في كأس العرب العدد يصل إلى 42.. تعرف على المتأهلين إلى كأس العالم 2026 وموعد القرعة خبر في الجول - طولان يستقر على ضم 3 محترفين في القائمة النهائية لكأس العرب السيسي: لماذا لا يوجد 6 آلاف لاعب كرة مثل صلاح "الكفاءة أهم من الجنسية".. بيان ناري من ميكالي تعليقا على تصريحات حسام حسن منافس مصر - بمشاركة شيكو بانزا كبديل.. مابولولو يقود أنجولا لفوز صعب على زامبيا
أخر الأخبار
كاف يوافق على طلب الزمالك من أجل تكريم محمد صبري على هامش مواجهة زيسكو 4 دقيقة | الكرة الإفريقية
جوائز كاف - مدرب كاب فيردي يكسر هيمنة المغاربة ويتوج بجائزة الأفضل 5 دقيقة | الكرة الإفريقية
جوائز كاف - الحضري يُسلم ياسين بونو أفضل حارس في إفريقيا 13 دقيقة | الكرة الإفريقية
جوائز كاف - شيكابالا يُسلم ماييلي الأفضل داخل القارة 22 دقيقة | الكرة الإفريقية
ممدوح عيد: فوز بيراميدز بجائزة أفضل ناد في إفريقيا جاء بعد عمل شاق 25 دقيقة | الكرة الإفريقية
جوائز كاف - بيراميدز يكتب اسمه بين المتوجين المصريين بأفضل ناد في إفريقيا 31 دقيقة | الدوري المصري
جوائز كاف - منتخب شباب المغرب يسيطر على الأفضل في إفريقيا 31 دقيقة | الكرة الإفريقية
جوائز كاف - متفوقا على إبراهيم عادل.. مزيزي يفوز بجائزة أفضل هدف في إفريقيا لعام 2025 55 دقيقة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 محمد صلاح: فكرت في العودة إلى مصر وعدم إكمال مسيرتي في أوروبا 2 بمشاركة بيراميدز وباريس سان جيرمان.. طرح تذاكر المباريات الختامية لـ إنتركونتيننتال 3 انتهت في كأس العين الدولية - إيران (0)-(0) كاب فيردي.. إيران في النهائي بركلات الترجيح 4 خبر في الجول - طولان يستقر على ضم 3 محترفين في القائمة النهائية لكأس العرب
/articles/517371/انتهت-ودية-مصر-الثاني-0-0-الجزائر-الثاني