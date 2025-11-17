انتهت ودية - مصر الثاني (0)-(0) الجزائر الثاني

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة منتخب مصر الثاني أمام نظيره الجزائري في إطار استعدادات المنتخبين لبطولة كاس العرب المقررة في قطر ديسمبر المقبل.

والتقى المنتخبان يوم الجمعة الماضي، وانتهت المباراة بفوز منتخب مصر 3-2.

نهاية المباراة بالتعادل السلبي دون أهداف.

ق 67: محمد مجدي أفشة بدلا من محمد النني.

ق 62: 3 تبديلات لمنتخب مصر بنزول علي لطفي، إسلام سمير، ومحمد عادل بدلا من محمد عواد، وأكرم توفيق، ومحمد مسعد

ق 60: هدف أول لمنتخب الجزائر عن طريق إسلام سليماني ألغاه الحكم بداعي التسلل

ق 56: العارضة تمنع تسديدة إسلام سليماني من إحراز الهدف الأول لصالح الجزائر.

ق 55: 3 تبديلات لمنتخب مصر بنزول أحمد ياسر ريان، وأحمد هاني، وإسلام عيسى، بدلا من حسام حسن وكريم العراقي ومصطفى سعد.

ق 50: تسديدة من عبد الرحمن مزيان لاعب منتخب الجزائر من يسار منطقة الجزاء مرت بجوار القائم الأيسر بقليل.

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي دون أهداف

ق 30: تسديدة من عمر فايد لاعب منتخب مصر من داخل منطقة الجزاء ردت من دفاعات منتخب الجزائر.

ق 29: كريم فؤاد لاعب منتخب مصر حاول إرسال كرة عرضية من جهة اليسار أبعدها دفاع الجزائر لركلة ركنية.

ق 20: تسديدة من كريم فؤاد لاعب منتخب مصر من داخل منطقة الجزاء ردت من دفاعات منتخب الجزائر.

ق 2: كرة عرضية من نسيم الغول لاعب الجزائر من جهة اليسار أبعدها دفاع منتخب مصر لركلة ركنية.

انطلاق المباراة