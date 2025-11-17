مدرب نيجيريا يتهم لاعبي الكونغو الديمقراطية باستخدام السحر خلال ركلات الترجيح

اتهم إريك تشيل المدير الفني لمنتخب نيجيريا، لاعبي منتخب الكونغو الديمقراطية بممارسة ما وصفه بـ"السحر" خلال ركلات الترجيح التي حسمت مواجهة الفريقين في نهائي ملحق التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم.

انتصرت الكونغو الديمقراطية 4-3 بركلات الترجيح بعد التعادل 1-1، لتحسم بطاقة التأهل إلى الملحق العالمي المقرر في مارس وتطيح بنيجيريا من سباق التصفيات.

نيجيريا تقدمت بعد ثلاث دقائق بهدف فرانك أونييكا قبل أن يدرك ميشاك إيليا التعادل ويمتد اللقاء إلى وقت إضافي ثم ركلات الترجيح.

ومع تسجيل شانسيل مبمبا الركلة الحاسمة، توجه تشيل غاضبًا نحو جهاز الكونغو الفني، قبل أن يتدخل طاقم نيجيريا للفصل بين الطرفين.

ظهر سيباستيان ديسابر، مدرب الكونغو الديمقراطية، أولًا في المؤتمر الصحفي وأكد أن ما حدث "ليس مشكلة". لكن عند حضور تشيل إلى المؤتمر، تساءل بصوت مرتفع عن عدم سؤال الصحفيين حول الواقعة، قبل أن يعلن بالفرنسية: "لاعبو الكونغو قاموا بالمارابوتاج". وعاد ليكرر ادعاءه بالإنجليزية في المنطقة المختلطة: "خلال كل ركلات الترجيح، لاعبو الكونغو كانوا يمارسون نوعًا من الفودو".

*وتعتبر الفودو ديانة أفرو-كاريبية نشأت في هايتي ولها جذور في التقاليد الروحية لغرب إفريقيا، ومصطلح الفودو يعني "الروح" وتزعم تلك الديانة على التواصل مع الأرواح*

ممثل من الكونغو الديمقراطية نفى تمامًا تصريحات مدرب نيجيريا عند سؤاله من جانب صحيفة ذا أثليتيك.

الملحق العالمي سيقام في مارس في أمريكا الشمالية، بانتظار تحديد المواعيد والملاعب. وتأهلت بالفعل الكونغو الديمقراطية، نيو كاليدونيا وبوليفيا، بينما يلتقي الإمارات والعراق لحسم بطاقة آسيا بعد انتهاء الذهاب 1-1 في أبو ظبي.

كونكاكاف ستشارك بفريقين، حاليًا كوراساو وكوستاريكا، مع تقسيم المنتخبات الستة لاحقًا إلى مسارين، يتأهل من خلالهما منتخبان ليكملا قائمة الـ48 منتخبًا في كأس العالم 2026.