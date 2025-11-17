حلم البديل يتحقق.. الكونغو الديموقراطية تقصي نيجيريا وتتأهل إلى الملحق العالمي المؤهل للمونديال

تأهل منتخب الكونغو الديموقراطية للملحق العالمي المؤهل لكأس العالم 2026.

وفازت الكونغو الديموقراطية في نهائي الملحق الإفريقي على نيجيريا بركلات الترجيح.

سيباستيان ديسابر مدرب الكونغو الديموقراطية كان قد قال إنه سيدفع بالحارس البديل تيموثي فايولو لأنه حلم بأماكن تسديد لاعبي نيجيريا لركلات الترجيح وهو ما يبدو أنه قد حدث بالفعل.

فايولو شارك كبديل في ركلات الترجيح وتصدى لركلتين وقاد فريقه لتحقيق الفوز.

الوقت الأصلي للمباراة كان قد انتهى بالتعادل بهدف لكل فريق.

المباراة شهدت مشاركة فيستون ماييلي لاعب بيراميدز كبديل ضمن صفوف الكونغو.

تقدم منتخب نيجيريا مبكرا في الدقيقة الثالثة من المباراة عن طريق فرانك أونييكا بتسديدة غيرت اتجاهها من المدافع وسكنت الشباك.

وتعادل ميشارك إيليا للكونغو في الدقيقة 32 مستغلا عرضية من سيدريك باكامبو أخطأ المدافع في التعامل معها ليضعها في الشباك.

وشارك ماييلي كبديل في الشوط الثاني بالدقيقة 59 بدلا من سيدريك باكامبو.

وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل دون أهداف.

وسجل الكونغو الديموقراطية هدفا لم يحتسب في الدقيقة 94 لوجود حالة تسلل.

وكاد تشارلس مبيمبا أن يسجل في الدقيقة 120 برأسية ولكن حارس نيجيريا تألق في التصدي لتذهب المباراة إلى ركلات الترجيح.

وفي ركلات الترجيح تمكن الكونغو الديموقراطية من تحقيق القوز بنتيجة 4-3.

وأهدر كل من كالفن باسي وموسيس سيمون وسامي أجايي لنيجيريا، بينما أخدر أكسيل توانزيبي وصامويل موتوسامي للكونغو.

وسجل ماييلي ركلة الترجيح التي سددها بنجاح.

وسيلعب الكونغو الديموقراطية في الملحق العالمي بشهر مارس المقبل برفقة منتخبين من أمريكا الشمالية ومنتخب من أمريكا الجنوبية ومنتخب من آسيا ومنتخب من أوقيانوسيا.

وسبق للكونغو الديموقراطية المشاركة في نسخة واحدة سابقة من كأس العالم كانت بعام 1974.

