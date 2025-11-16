جوائز كاف – محمد صلاح ينافس حكيمي وأوسيمين على أفضل لاعب في إفريقيا
الأحد، 16 نوفمبر 2025 - 20:19
كتب : FilGoal
أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" أسماء المرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا لعام 2025.
أشرف حكيمي
النادي : باريس سان جيرمان
محمد صلاح
النادي : ليفربول
وشهدت القائمة تواجد محمد صلاح قائد منتخب مصر ونجم ليفربول الإنجليزي.
بالإضافة إلى أشرف حكيمي نجم باريس سان جيرمان ومنتخب المغرب.
وفيكتور أوسيمين نجم جالاتاسراي التركي ومنتخب نيجيريا.
وكان صلاح قاد ليفربول في الموسم الماضي للفوز بلقب الدوري الإنجليزي وحقق لقب هداف الدوري وأفضل لاعب في المسابقة.
وينافس ثنائي بيراميدز محمد الشيبي وفيستون ماييلي على جائزة أفضل لاعب داخل قارة إفريقيا.
ويتنافس أيضا نادي بيراميدز على جائزة أفضل نادي لكرة القدم للرجال في القارة.
ويقام الحفل يوم 19 نوفمبر المقبل في مدينة الرباط بالمغرب عقب نهاية فترة التوقف الدولي.
