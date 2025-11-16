جوائز كاف – استبعاد حسام حسن ويوريتشيتش من المرشحين لأفضل مدرب في إفريقيا

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" أسماء المرشحين للفوز بجائزة أفضل مدرب في إفريقيا لعام 2025.

حسام حسن النادي : مصر

وشهدت القائمة المختصرة المكونة من 3 أسماء استبعاد حسام حسن مدرب منتخب مصر، وكرونوسلاف يوريتشيتش مدرب بيرامديز.

وضمن القائمة كل من وليد الركراكي المدير الفني لمنتخب المغرب، ومحمد وهبي المدير الفني لمنتخب المغرب للشباب، وبوبيستا مدرب كاب فيردي.

وينافس ثنائي بيراميدز محمد الشيبي وفيستون ماييلي على جائزة أفضل لاعب داخل قارة إفريقيا.

ويتنافس أيضا نادي بيراميدز على جائزة أفضل نادي لكرة القدم للرجال في القارة.

ويقام الحفل يوم 19 نوفمبر المقبل في مدينة الرباط بالمغرب عقب نهاية فترة التوقف الدولي.