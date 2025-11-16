جوائز كاف - استبعاد إمام عاشور وإبراهيم عادل.. وثنائي بيراميدز ينافس على الأفضل في إفريقيا
الأحد، 16 نوفمبر 2025 - 19:52
كتب : FilGoal
أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم القائمة الختصرة للأسماء اللاعبين المرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب داخل قارة إفريقيا لعام 2025.
محمد الشيبي
النادي : بيراميدز
فيستون ماييلي
النادي : بيراميدز
وشهدت القائمة خروج إمام عاشور وإبراهيم عادل بعد تواجدها في القائمة الأولية.
وتواجد ثنائي بيراميدز محمد الشيبي وفيستون ماييلي في القائمة، بينما خرج بلاتي توريه من القائمة النهائية.
وتضم القائمة النهائية كل من فيستون ماييلي ومحمد الشيبي وأسامة المليوي لاعب نهضة بركان.
وكان رونيون ويليامز حارس مرمى صنداونز ومنتخب جنوب إفريقيا فاز بجائزة أفضل لاعب داخل القارة في عام 2024 الماضي.
ويتواجد بيراميدز في القائمة المرشحة لأفضل فريق في إفريقيا.
بينما خرج كرونسلاف يوريتشيتش مدرب بيراميدز من قائمة أفضل مدرب.
نرشح لكم
مباشر ملحق المونديال - نيجيريا (1)-(1) الكونغو الديموقراطية.. هدف غير محتسب جوائز كاف – محمد صلاح ينافس حكيمي وأوسيمين على أفضل لاعب في إفريقيا جوائز كاف – استبعاد حسام حسن ويوريتشيتش من المرشحين لأفضل مدرب في إفريقيا جوائز كاف - بيراميدز في القائمة المختصرة لأفضل فريق في إفريقيا جوائز كاف – استبعاد مصر من القائمة المختصرة.. وتواجد منتخبي المغرب لمواجهة الجيش الملكي.. طارق قنديل رئيسا لبعثة الأهلي في المغرب نايف أكرد يغادر معسكر المغرب ويعود لمارسيليا حوار في الجول – مؤسس "أمابرو" يتحدث عن حلم تغيير الكرة الإفريقية للأبد.. وهدف لمصر