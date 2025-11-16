جوائز كاف - استبعاد إمام عاشور وإبراهيم عادل.. وثنائي بيراميدز ينافس على الأفضل في إفريقيا

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم القائمة الختصرة للأسماء اللاعبين المرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب داخل قارة إفريقيا لعام 2025.

محمد الشيبي النادي : بيراميدز فيستون ماييلي النادي : بيراميدز

وشهدت القائمة خروج إمام عاشور وإبراهيم عادل بعد تواجدها في القائمة الأولية.

وتواجد ثنائي بيراميدز محمد الشيبي وفيستون ماييلي في القائمة، بينما خرج بلاتي توريه من القائمة النهائية.

وتضم القائمة النهائية كل من فيستون ماييلي ومحمد الشيبي وأسامة المليوي لاعب نهضة بركان.

وكان رونيون ويليامز حارس مرمى صنداونز ومنتخب جنوب إفريقيا فاز بجائزة أفضل لاعب داخل القارة في عام 2024 الماضي.

ويتواجد بيراميدز في القائمة المرشحة لأفضل فريق في إفريقيا.

بينما خرج كرونسلاف يوريتشيتش مدرب بيراميدز من قائمة أفضل مدرب.