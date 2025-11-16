جوائز كاف - بيراميدز في القائمة المختصرة لأفضل فريق في إفريقيا

الأحد، 16 نوفمبر 2025 - 19:28

كتب : FilGoal

بيراميدز - السوبر الإفريقي

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" قائمة الأندية المرشحة للحصول على جائزة أفضل ناد في القارة بوجود نادي بيراميدز.

ويتواجد كل من نهضة بركان وماميلودي صندوانز برفقة بيراميدز في القائمة المختصرة.

وغاب ناديي الأهلي والزمالك عن قائمة كاف المرشحة لجائزة أفضل ناد في إفريقيا.

وحصل بيراميدز على لقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الأولى في تاريخه عقب الفوز على صنداونز.

كما فاز بلقب السوبر الإفريقي على حساب نهضة بركان المغربي.

يذكر أن الأهلي نال جائزة أفضل ناد في إفريقيا العام الماضي.

