جوائز كاف – استبعاد مصر من القائمة المختصرة.. وتواجد منتخبي المغرب

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" القائمة المختصرة لأفضل منتخب في إفريقيا لعام 2025.

وشهدت القائمة استبعاد منتخب مصر الذي تواجد ضمن أفضل 10 منتخبات في القائمة الأولية.

وبعد اختصار القائمة أصبح يتنافس كل من منتخب المغرب الأول، ومنتخب المغرب للشباب، ومنتخب كاب فيردي.

وكان منتخب المغرب للشباب توج بكأس العالم تحت 20 سنة بعد الفوز في النهائي على الأرجنتين في البطولة التي أقيمت في تشيلي.

ويتنافس أيضا نادي بيراميدز على جائزة أفضل نادي لكرة القدم للرجال في القارة.

ويقام الحفل يوم 19 نوفمبر المقبل في مدينة الرباط بالمغرب عقب نهاية فترة التوقف الدولي.