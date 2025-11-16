منتخب البرازيل يعلن تفاصيل إصابة جابريال.. وموقف كالافيوري من دربي أرسنال وتوتنام

تلقى آرسنال صدمة قوية بعد تأكيد التشخيص الطبي لإصابة مدافعه البرازيلي جابريال، عقب خروجه مصابا خلال فوز البرازيل الودي 2-0 على السنغال في ملعب الإمارات مساء السبت.

جابريال غادر الملعب في الدقيقة 49 بعد شكوى من آلام في العضلة الضامة، وهو ما دفع كارلو أنشيلوتي مدرب البرازيل للاعتذار في المؤتمر الصحفي قائلا: "أعتذر على اضطراري لاستبداله، شعر بشد في الفخذ ولم نرغب في المخاطرة به".

وأثار خروج جابريال حالة قلق كبيرة لدى جماهير آرسنال، خصوصا مع انتظار الفريق سلسلة مباريات نارية أمام توتنام وبايرن ميونيخ وتشيلسي بعد التوقف الدولي.

وأعلن المنتخب البرازيلي اليوم الأحد مستجدات حالة اللاعب، مؤكدا غيابه عن مواجهة تونس الودية المقبلة. وجاء في بيان السيلساو:

"جابريال لن يسافر مع الفريق لمباراة تونس. اللاعب غادر الملعب أمس بعد شعوره بألم في العضلة الضامة لفخذه الأيمن".

وأضاف البيان:

"أُعيد تقييم لاعب آرسنال وخضع لفحوصات أظهرت إصابته في العضلة الخلفية للفخذ الأيمن. لذلك لن يسافر مع المنتخب إلى ليل. ولن يتم استدعاء لاعب آخر بدلا منه".

ورغم عدم تحديد مدة غيابه حتى الآن، إلا أن إصابات الفخذ الخفيفة عادة ما تحتاج من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع، ما يجعل احتمالية غيابه عن مباريات توتنام وبايرن وتشيلسي قائمة بقوة.

غياب جابريال – أحد أهم ركائز ميكيل أرتيتا – سيكون ضربة موجعة للفريق، في ظل تألق المدافع البرازيلي خلال الموسم الحالي، حيث سجل هدفين وصنع ثلاثة وشارك في الحفاظ على 13 شباك نظيفة.

وفي الوقت نفسه، نجا آرسنال من أزمة جديدة بعدما انسحب ريكاردو كالافيوري من معسكر إيطاليا بسبب إصابة في الفخذ، لكن النادي يتوقع جاهزيته للديربي أمام توتنام.

كالافيوري يعد البديل الطبيعي لجابريال في مركز قلب الدفاع بجوار ويليام ساليبا، كما يمكن إعادته للقلب وفتح المجال أمام مايلز لويس-سكيللي أو بييرو هينكابي لشغل مركز الظهير الأيسر.

كما يملك أرتيتا خيارا مباشرا بالدفع بـ هينكابي في موقع جابريال، للحفاظ على دور كالافيوري، بينما قد يكون يورن تيمبر خيارا إضافيا أيضا، رغم أن أرتيتا أشاد مرارا بـ هينكابي منذ انضمامه من باير ليفركوزن.

ويبدو أن المدافع الإكوادوري بات الأقرب لقيادة خط الدفاع في ديربي شمال لندن الأسبوع المقبل.

