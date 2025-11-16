سكاي: انتقال تيمو فيرنر إلى الدوري الأمريكي يقترب في يناير

الأحد، 16 نوفمبر 2025 - 16:53

كتب : FilGoal

تيمو فيرنر

تزايدت فرص رحيل تيمو فيرنر عن لايبزيج في فترة الانتقالات الشتوية، بحسب تقرير جديد من شبكة سكاي ألمانيا، مع اقتراب المهاجم الألماني من خوض تجربة جديدة في الدوري الأمريكي.

تيمو فيرنر

النادي : لايبزج

لايبزج

اللاعب الدولي الألماني السابق بات أقرب للرحيل في يناير في ظل غياب دوره مع لايبزيج خلال النصف الأول من الموسم.

ووفقًا للتقرير، فإن المفاوضات جارية بالفعل بين ممثلي اللاعب وعدة أندية في الدوري الأمريكي، دون الكشف عن أسماء تلك الأندية حتى الآن.

أخبار متعلقة:
ليتناسب مع أوروبا.. تعديل موعد انطلاق الدوري الأمريكي بدءا من 2027 ميسي يسجل ثنائية ويقود إنتر ميامي لربع نهائي الدوري الأمريكي ميسي يسجل في خسارة إنتر ميامي أمام ناشفيل واللجوء لمباراة فاصلة بالدوري الأمريكي الدوري الأمريكي - مباريات المرحلة الإقصائية.. ومواجهة محتملة بين سون ومولر

وينتهي عقد فيرنر مع لايبزيج في صيف 2026، إلا أن النادي الألماني منفتح على بيعه مقابل مقابل مادي محدود بدلًا من خسارته مجانًا مستقبلا. وتراجع موقف النادي تجاه استمرار اللاعب بعد فشل انتقاله إلى نيويورك ريد بولز في يوليو الماضي بسبب مطالبه المالية.

في ذلك التوقيت، عرض النادي الأمريكي على فيرنر عقدًا لمدة موسمين بقيمة خمسة ملايين يورو عن كل موسم، لكن اللاعب طلب الحصول على عشرة ملايين سنويًا، وهو ما أدى إلى تجميد المفاوضات.

فيرنر كان قد قضى الموسم الماضي معارًا إلى توتنام، وشارك مع الفريق في عدة مباريات قبل عودته إلى لايبزيج مع بداية الموسم الجاري. ويستمر عقده الحالي لعام واحد إضافي مع النادي الألماني، ما يجعل يناير فرصة مناسبة للطرفين من أجل حسم مستقبله.

لايبزيج الدوري الأمريكي تيمو فيرنر
نرشح لكم
مدرب البرتغال: الآن يمكننا أن نحلم بكأس العالم برونو ونيفيس "هاتريك".. البرتغال تسحق أرمينيا ب 9 أهداف في غياب رونالدو وتتأهل لكأس العالم ناجلزمان: سعيد الملا عاد لمنتخب ألمانيا للشباب لهذا السبب منتخب البرازيل يعلن تفاصيل إصابة جابريال.. وموقف كالافيوري من دربي أرسنال وتوتنام الاتحاد الأوروبي يعاقب مارسيليا بإغلاق جزئي للملعب قبل مواجهة نيوكاسل تقرير: جوان جارسيا جاهز للعودة ضد أتلتيك بلباو بعد التعافي من الإصابة فيفا: إجراءات حاسمة لحماية اللاعبين والمدربين والحكام ضد الإساءة عبر الإنترنت آس: زيدان يقود منتخب فرنسا بعد كأس العالم 2026
أخر الأخبار
مدرب البرتغال: الآن يمكننا أن نحلم بكأس العالم 21 دقيقة | الكرة الأوروبية
الزمالك يقيم عزاء الراحل محمد صبري.. حضور وفد الأهلي وكبار نجوم القطبين ومسؤولي الدولة 56 دقيقة | الدوري المصري
برونو ونيفيس "هاتريك".. البرتغال تسحق أرمينيا ب 9 أهداف في غياب رونالدو وتتأهل لكأس العالم 58 دقيقة | الكرة الأوروبية
ناجلزمان: سعيد الملا عاد لمنتخب ألمانيا للشباب لهذا السبب ساعة | الكرة الأوروبية
منتخب البرازيل يعلن تفاصيل إصابة جابريال.. وموقف كالافيوري من دربي أرسنال وتوتنام ساعة | الدوري الإنجليزي
"إستاد 2025" يسلط الضوء على تقدم البنية التحتية الرياضية والترفيهية في السعودية عالميا ساعة | سعودي في الجول
كرة سلة 3×3 – إعلان قائمة منتخبي مصر للرجال والسيدات لدورة التضامن الإسلامي ساعة | كرة سلة
سكاي: انتقال تيمو فيرنر إلى الدوري الأمريكي يقترب في يناير 2 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في كأس العين الدولية - إيران (0)-(0) كاب فيردي.. إيران في النهائي بركلات الترجيح 2 بمشاركة بيراميدز وباريس سان جيرمان.. طرح تذاكر المباريات الختامية لـ إنتركونتيننتال 3 معتمد جمال يوضح سبب وفاة محمد صبري 4 استثناء من القاعدة.. منتخب الناشئين يواجه سويسرا في دور الـ32 بكأس العالم
/articles/517321/سكاي-انتقال-تيمو-فيرنر-إلى-الدوري-الأمريكي-يقترب-في-يناير