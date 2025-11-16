سكاي: انتقال تيمو فيرنر إلى الدوري الأمريكي يقترب في يناير

تزايدت فرص رحيل تيمو فيرنر عن لايبزيج في فترة الانتقالات الشتوية، بحسب تقرير جديد من شبكة سكاي ألمانيا، مع اقتراب المهاجم الألماني من خوض تجربة جديدة في الدوري الأمريكي.

اللاعب الدولي الألماني السابق بات أقرب للرحيل في يناير في ظل غياب دوره مع لايبزيج خلال النصف الأول من الموسم.

ووفقًا للتقرير، فإن المفاوضات جارية بالفعل بين ممثلي اللاعب وعدة أندية في الدوري الأمريكي، دون الكشف عن أسماء تلك الأندية حتى الآن.

وينتهي عقد فيرنر مع لايبزيج في صيف 2026، إلا أن النادي الألماني منفتح على بيعه مقابل مقابل مادي محدود بدلًا من خسارته مجانًا مستقبلا. وتراجع موقف النادي تجاه استمرار اللاعب بعد فشل انتقاله إلى نيويورك ريد بولز في يوليو الماضي بسبب مطالبه المالية.

في ذلك التوقيت، عرض النادي الأمريكي على فيرنر عقدًا لمدة موسمين بقيمة خمسة ملايين يورو عن كل موسم، لكن اللاعب طلب الحصول على عشرة ملايين سنويًا، وهو ما أدى إلى تجميد المفاوضات.

فيرنر كان قد قضى الموسم الماضي معارًا إلى توتنام، وشارك مع الفريق في عدة مباريات قبل عودته إلى لايبزيج مع بداية الموسم الجاري. ويستمر عقده الحالي لعام واحد إضافي مع النادي الألماني، ما يجعل يناير فرصة مناسبة للطرفين من أجل حسم مستقبله.