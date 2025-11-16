نايف أكرد يغادر معسكر المغرب ويعود لمارسيليا

ذكرت جريدة المنتخب المغربية أن نايف أكرد مدافع منتخب المغرب غادر معسكر الأسود من أجل مواصلة العلاج مع فريقه أولمبيك مارسيليا.

واستُبدل اللاعب المغربي قبل صافرة نهاية مباراة فريقه ضد ستاد بريست في الدوري الفرنسي يوم السبت الماضي.

ورغم عدم قدرته على لعب المباراتين الوديتين في توقف نوفمبر ضد موزمبيق وأوغندا، غير أن أكرد حضر لمعسكر المغرب لعرض حالته على طبيب الأسود.

وأوضح التقرير أن نايف أكرد عاد إلى فرنسا لإستكمال علاجه تحت إشراف الطاقم الطبي للفريق الفرنسي في إنتظار عودته للملاعب.

قبل أيام، أثار روبرتو دي زيربي مدرب مارسيليا قلق المغاربة على مدافعه نايف أكرد قبل نحو شهر ونصف من انطلاق كأس الأمم الإفريقية.

وقال دي زيربي في تصريحات للصحفيين: "نايف أكرد يعاني من ألم في العانة، وقد ازدادت حالته سوءًا أمام ستاد بريست".

وأكمل المدرب الإيطالي "سيخضع نايف لفحوصات إضافية لمعرفة مدى خطورة الإصابة".

وأضاف "أعتقد أنه من الضروري أن يتوقف أكرد عن اللعب مؤقتا، وإلا ستتفاقم حالته، وقد يغيب عن كأس الأمم الإفريقية، والأسابيع الحاسمة خلال شهري يناير وفبراير، فهناك مباريات حاسمة تنتظرنا في دوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الفرنسي".

يذكر أن مواطنه أشرف حكيمي نجم باريس سان جيرمان يعاني من إصابة قوية في الكاحل تثير الشكوك حول ظهوره في كأس أمم إفريقيا.

ويستضيف المغرب نهائيات أمم إفريقيا 2025 في الفترة من 21 ديسمبر 2025 إلى 18 يناير 2026.