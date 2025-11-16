حوار في الجول – مؤسس "أمابرو" يتحدث عن حلم تغيير الكرة الإفريقية للأبد.. وهدف لمصر

إن نظرت لأي من الخمس دوريات الكبرى (الإنجليزي/ الإسباني/ الإيطالي/ الفرنسي/ الألماني) ستجد أن منجم الذهب في كل منهم دائما ما يضم العديد من اللاعبين الأفارقة، سواء المحترفين أو حتى ممن حصلوا على الجنسية في سن صغير.

إفريقيا كانت دائما وأبدا قادرة في كل عام على إصدار العديد من اللاعبين المميزين، ولنا في جورج وياه الحاصل الوحيد على الكرة الذهبية من القارة السمراء خير دليل، بالإضافة إلى الكثيرين مثل محمد صلاح وديديه دروجبا وصامويل إيتو، وآخرين، إن أكملنا الأسماء فلن يسعنا ذلك التقرير لإكمالهم.

ولكن في نيجريا وبالتحديد بدأ شوجو شودوننكي فكرة منذ عدة سنوات لإنشاء أكاديمية كروية تدعى "AMAPRO" لاكتشاف اللاعبين المواهب.

ولكنها ليست فكرة تقليدية كباقي الأكاديميات التي تهتم فقط بالتدريبات بل تهتم بتعليم اللاعبين والمدربين كيفية التحول من هواة إلى محترفين.

ساهم برنامج أمابرو في تحويل أكثر من 176 لاعب إلى محترفين من خلال مشاركة 1890 لاعب منذ عام 2016 وحتى 2025.

كما أن الأكاديمية تملك حاليا أكثر من 31 لاعبا يتواجدون في الأندية الأوروبية، بالإضافة لأكثر من 20 مدرب في مختلف الأندية ولعل أبرزهم تواجد بعضهم في الجهاز الفني لمتخب نيجيريا نفسه.

وبعد كل ذلك الحديث، فتعين علينا معرفة أكثر عن تلك الأكاديمية ولهذا أجرى FilGoal.om حوارا مع شوجو شودوننكي مؤسس برنامج وأكاديمية أمابرو.

** ماذا دفعك في البداية لإنشاء أمابرو؟

ولدت فكرة أمابرو من تجربتي الشخصية في محاولة الانتقال كلاعب كرة قدم هاوي إلى الاحتراف.

للأسف أعاقني ضغط العائلة عن تحقيق ذلك الحلم لرغبتهم في التركيز على مسيرتي التعليمية.

ولاحقا درست دبلومة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" في جامعة نيلسون مانديلا ومن هنا حصلت على الإلهام من مشروعي لتحويل الفكرة إلى واقع لتعليم اللاعبين وبدأت تنفيذها في عام 2016.

** هل يمكنك أن تشرح للقراء المصريين كيف تعمل أمابرو؟

إن كلمة AMARO هي اختار لكلمة هاوي ومحترف، وهي منصة مصممة لتسريع تحويل اللاعبين والمدربين وآخرين لهم علاقة بكرة القدم من هواة إلى محترفين متطورين بشكل كامل وذلك من خلال عدة مبادرات:

1/ بطولة أمابرو لكرة القدم: وهي مبادرة لتطوير اللاعبين الهواة ليصبحوا محترفين ناجحين.

2/ سوق أمابرو: وهي مبادرة ربع سنوية لاكتشاف المواهب وعرضها بهدف منح منصة للاعبين المهمشين والمحرومين فرصة للظهور أمام الجميع.

3/ وشة عمل أمابرو: وهي ورشة فنية وتكتيكية لمدربين النخبة، ويقدم هذا البرنامج مدربين معتمدين من الاتحاد الدولي والإفريقي والأوروبي لكرة القدم ما يعزز المعرفة الفنية والخبرة التدريبية.

4/ خارج الملعب: وهي مبادرة تدريب للخريجين والطلاب الجامعيين والمهتمين بالتكنولوجيا في الرياضة، كما تقدم تدريبا في القيادة والإدارة واكتشاف المواهب وتحليل الأداء.

5/ أمابرو بعد الاعتزال: وهي مبادرة مصممة لتمكين الرياضيين من خلال تعليمهم المهارات الحياتية اللازمة بعد كرة القدم والرياضات المختلفة.

** هل يستطيع أي فريق هواة مصري أو لاعب منفرد التسجيل في البطولة؟ وهل يتعين عليهم السفر إلى نيجيريا؟

نعم يمكن لأي شخص من مصر التسجيل، وهدفنا على المدى الطويل هو إنشاء فرع لنا في مصر ما سيتيح للأندية واللاعبين شبه المحترفين الاستفادة من كل البرامج وذلك بمجرد تأمين الرعاية والشراكات اللازمة.

** رأيت على حساب الأكاديمية عبر منصة "لينكدإن" منشورا يشير لوجود شراكة مع شركات مصرية فمن شريكك في مصر؟

لدينا حاليا شراكات في جامبيا وكينيا وبنين وجنوب إفريقيا ومصر، وشريكنا في مصر هي شركة "كورة ستاتس" التي تهتم بتحليل البيانات والتي تحلل كافة مباريات البطولة الخاصة بنا.

** ما هو الفارق بين أمابرو وأكاديميات كرة القدم الأخرى؟

على الرغم من أن أمابرو تضم أكاديمية رياضية إلا أن مهمتنا الأساسية تتجاوز ذلك بكثير فنحن نركز على تطوير الرياضة وزيادة الممعرفة في جميع أنحاء إفريقيا.

هذا بالإضافة لتنمية معيلي الأسر ورواد الأعمال المستقبليين من خلال الرياضة.

نهجنا شامل لتنمية المواهب الرياضية والمهارات الحياتة كافة.

** هناك أكثر من 31 لاعبا احترفوا من خلالكم في أوروبا من هم أكثر المعروفين حاليا وأين يتواجدون؟

لدينا المدرب دانييل أوجونموديدي وهو المدرب المساعد لمنتخب نيجيريا.

أولاتوندي أولوسيوجن وهو جناح منتخب نيجيريا للشباب ويلعب في روسيا.

أليو زوباريو وهو مدرب لمنتخب نيجيريا تحت 20 سنة والمدرب الحالي لنادي المصرية للاتصالات لديكم في مصر والذي شارك في ورشة عمل مدربي النخبة.

هناك أيضا مساعده لوكمان إيجاليا الذي كان مدرب خلال بطولة أمابرو.

هذا بالإضافة لواسيو علالاد، ومبارك جاتا، وأديشينا جاتا وكلهم لاعبون في المنتخب النيجيري.

كما أن هناك العديد من اللاعبين الذين شاركوا في كأس العالم تحت 20 سنة واكتشفهم نادي تشيلسي وشاركوا في برامجنا.

وهذه ليست سوى أمثلة قليلة من بين العديد من قصص النجاح لدينا.

** هل لديكم شراكة مع أي ناد أوروبي حاليا؟

نعم لدينا شراكات لكننا منفتحين لزيادة التعاون مع الأندية والوكالات والمنظمات الأوروبية.

** أخيرا، رسالة تود أن ترسلها لمن يريد معرفة أمابرو عن قرب.

تهدف أمابرو لدعم جهود الدول الإفريقية في تطوير كرة القدم لديها، هدفنا المساعدة في بناء منظومة كرة قدم مستدامة ومنظمة ومجدية تجاريا في كافة أنحاء إفريقيا.

في عام 2026 سنستضيف بطولة أمابرو التي ستجمع أكاديميات من كافة أنحاء إفريقيا لتعزيز التنمية وتمهيد الطريق وزيادة الوعي وجذب الاهتمام العالمي.