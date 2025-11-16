منافس مصر - مدرب جنوب إفريقيا: اختيار قائمة الأمم الإفريقية لن يكون سهلا

الأحد، 16 نوفمبر 2025 - 14:44

كتب : FilGoal

هدف مصر الأولمبي في جنوب إفريقيا

اعترف هوجو بروس مدرب منتخب جنوب إفريقيا بأن أمامه قرارات صعبة قبل الإعلان عن قائمة فريقه المُسافرة إلى المغرب للمشاركة في كأس أمم إفريقيا.

ويستعد منتخب جنوب إفريقيا للمشاركة في كأس أمم إفريقيا التي ستقام بالمغرب الشهر المقبل، في المجموعة الثانية بالبطولة برفقة مصر وأنجولا وزيمبابوي.

وقال بروس في تصريحات للصحفيين: "بالطبع أُفكر في موعد إعلان القائمة النهائية، لأن الأمر لن يكون سهلًا بالتأكيد، خاصةً في بعض المراكز".

أخبار متعلقة:
قبل مواجهة مصر.. مدافع منتخب الجزائر الثاني يغادر المعسكر الحضري: مواجهة الجزائر مهمة للوصول لهيكل المنتخب الأساسي.. وندعم حسام حسن محرز: سنصل للجاهزية المطلوبة قبل كأس أمم إفريقيا أبو ريدة للاعبي منتخب مصر الثاني: الجماهير المصرية تنتظر منكم الكثير في كأس العرب

وأضاف "في مباراة زامبيا منحتُ فرصةً لبعض اللاعبين الذين لم يلعبوا كثيرًا في السابق".

وأتم "من الرائع رؤية ردود أفعالهم وتكيّفهم مع طريقة الفريق، أنا راضٍ تماما".

وحقق منتخب جنوب إفريقيا الفوز على زامبيا وديا بثلاثة أهداف مقابل هدف.

المباراة أقيمت على ملعب نيلسون مانديلا بجنوب إفريقيا.

وكانت مصر قد خسرت مباراة ودية ضد أوزبكستان بهدفين دون مقابل.

وستخوض مصر مباراة ودية جديدة ضد كاب فيردي بمعسكر الإمارات يوم الاثنين.

مصر جنوب إفريقيا هوجو بروس
نرشح لكم
لمواجهة الجيش الملكي.. طارق قنديل رئيسا لبعثة الأهلي في المغرب نايف أكرد يغادر معسكر المغرب ويعود لمارسيليا حوار في الجول – مؤسس "أمابرو" يتحدث عن حلم تغيير الكرة الإفريقية للأبد.. وهدف لمصر "وسط عروض مصرية".. تقرير مغربي: بلعمري يرفض تجديد تعاقده مع الرجاء "أدار مباراتين للأبيض".. طاقم تحكيم رواندي لمواجهة الزمالك ضد كايزر تشيفز في الكونفدرالية محرز: سنصل للجاهزية المطلوبة قبل كأس أمم إفريقيا حكيمي يسابق الزمن للحاق بكأس أمم إفريقيا مواعيد مباريات الأحد 16 نوفمبر 2025.. نهائي الملحق الإفريقي وإيطاليا ضد النرويج
أخر الأخبار
الزمالك يقيم عزاء الراحل محمد صبري 29 دقيقة | الدوري المصري
برونو ونيفيس "هاتريك".. البرتغال تسحق أرمينيا ب 9 أهداف في غياب رونالدو وتتأهل لكأس العالم 31 دقيقة | الكرة الأوروبية
ناجلزمان: سعيد الملا عاد لمنتخب ألمانيا للشباب لهذا السبب 53 دقيقة | الكرة الأوروبية
منتخب البرازيل يعلن تفاصيل إصابة جابريال.. وموقف كالافيوري من دربي أرسنال وتوتنام 56 دقيقة | الدوري الإنجليزي
"إستاد 2025" يسلط الضوء على تقدم البنية التحتية الرياضية والترفيهية في السعودية عالميا ساعة | سعودي في الجول
كرة سلة 3×3 – إعلان قائمة منتخبي مصر للرجال والسيدات لدورة التضامن الإسلامي ساعة | كرة سلة
سكاي: انتقال تيمو فيرنر إلى الدوري الأمريكي يقترب في يناير ساعة | الكرة الأوروبية
الاتحاد الأوروبي يعاقب مارسيليا بإغلاق جزئي للملعب قبل مواجهة نيوكاسل 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في كأس العين الدولية - إيران (0)-(0) كاب فيردي.. إيران في النهائي بركلات الترجيح 2 بمشاركة بيراميدز وباريس سان جيرمان.. طرح تذاكر المباريات الختامية لـ إنتركونتيننتال 3 معتمد جمال يوضح سبب وفاة محمد صبري 4 استثناء من القاعدة.. منتخب الناشئين يواجه سويسرا في دور الـ32 بكأس العالم
/articles/517313/منافس-مصر-مدرب-جنوب-إفريقيا-اختيار-قائمة-الأمم-الإفريقية-لن-يكون-سهلا