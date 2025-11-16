منافس مصر - مدرب جنوب إفريقيا: اختيار قائمة الأمم الإفريقية لن يكون سهلا

اعترف هوجو بروس مدرب منتخب جنوب إفريقيا بأن أمامه قرارات صعبة قبل الإعلان عن قائمة فريقه المُسافرة إلى المغرب للمشاركة في كأس أمم إفريقيا.

ويستعد منتخب جنوب إفريقيا للمشاركة في كأس أمم إفريقيا التي ستقام بالمغرب الشهر المقبل، في المجموعة الثانية بالبطولة برفقة مصر وأنجولا وزيمبابوي.

وقال بروس في تصريحات للصحفيين: "بالطبع أُفكر في موعد إعلان القائمة النهائية، لأن الأمر لن يكون سهلًا بالتأكيد، خاصةً في بعض المراكز".

وأضاف "في مباراة زامبيا منحتُ فرصةً لبعض اللاعبين الذين لم يلعبوا كثيرًا في السابق".

وأتم "من الرائع رؤية ردود أفعالهم وتكيّفهم مع طريقة الفريق، أنا راضٍ تماما".

وحقق منتخب جنوب إفريقيا الفوز على زامبيا وديا بثلاثة أهداف مقابل هدف.

المباراة أقيمت على ملعب نيلسون مانديلا بجنوب إفريقيا.

وكانت مصر قد خسرت مباراة ودية ضد أوزبكستان بهدفين دون مقابل.

وستخوض مصر مباراة ودية جديدة ضد كاب فيردي بمعسكر الإمارات يوم الاثنين.