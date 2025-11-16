"وسط عروض مصرية".. تقرير مغربي: بلعمري يرفض تجديد تعاقده مع الرجاء

رفض يوسف بلعمري ظهير أيسر الرجاء تجديد تعاقده مع ناديه بعد سلسلة من المفاوضات بين الطرفين.

وينتهي تعاقد بلعمري مع الرجاء بنهاية الموسم الجاري ويحق له التوقيع لأي ناد في يناير المقبل.

وكشفت صحيفة برلمان سبور المغربية أن يوسف بلعمري قد رفض بشكل رسمي تجديد تعاقده مع الرجاء بعدما أبلغ وكيله مسؤولي الفريق بالقرار النهائي.

وأشار التقرير إلى ذلك يُنهي مرحلة طويلة من المفاوضات التي لم تصل باتفاق في النهاية.

وأوضح التقرير أن الرجاء حاول كثيرا إقناع اللاعب بالاستمرار بعد رفع العرض المالي إلى 30 ألف درهما مغربيا في الشهر مع الحصول على منحة توقيع عند التجديد.

وكشف التقرير عن توصل بلعمري لاتفاق مع أحد الأندية لكن تحفظ وكيله عن ذكر اسم النادي.

وتلقى بلعمري عروضا من أندية سعودية ومصرية بالإضافة لتقدم هشام آيت منا رئيس الوداد بعرض لضم اللاعب وفقا للتقرير المغربي.

وخاض بلعمري 7 مباريات مع الرجاء هذا الموسم في مسابقة الدوري المغربي.