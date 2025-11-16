"أدار مباراتين للأبيض".. طاقم تحكيم رواندي لمواجهة الزمالك ضد كايزر تشيفز في الكونفدرالية

أخطر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، مسؤولي نادي الزمالك باختيار طاقم تحكيم من رواندا بقيادة صامويل أويكوندا لإدارة مباراة أمام كايزرتشيفز الجنوب أفريقي في الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويحل الزمالك ضيفًا على كايزر تشيفز الجنوب إفريقي في الجولة الثانية لدور المجموعات، في تمام الثالثة عصر يوم السبت الموافق 29 نوفمبر الجاري على ستاد بيتر موكابا بمدينة بولوكواني.

وجاء طاقم التحكيم كالآتي:

حكم ساحة: صامويل أويكوندا

حكم مساعد 1: ديدوني موتوييمانا

حكم مساعد 2: ديدييه أيشيموي

حكم رابع: روريسا باتينس فيديل

واختار "كاف" سينون فيليب جورج من سيشل مراقبًا عامًا على المباراة.

وسبق وأن أدار أويكوندا مباراتين لفريق الزمالك من قبل وخرج الأبيض من المواجهتين دون خسارة.

إذ تغلب الزمالك على المريخ السوداني في مارس 2023 بأربعة أهداف مقابل ثلاثة ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا، بينما تعادل سلبيا أمام دريمز الغاني في ذهاب نصف نهائي الكونفدرالية 2024.

كما سبق للحكم الرواندي وأن أدار مباراة الأهلي أمام شباب بلوزداد الجزائري في فبراير 2024 وانتهت بالتعادل السلبي ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا.

ويستعد الزمالك لمواجهة زيسكو في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، في التاسعة مساء يوم الأحد الموافق 23 نوفمبر الجاري على استاد القاهرة الدولي.

ويتواجد الزمالك على رأس المجموعة الرابعة ببطولة كأس الكونفدرالية، والتي تضم معه أندية المصري، وكايزر تشيفز الجنوب إفريقي وزيسكو يونايتد الزامبي.