محرز: سنصل للجاهزية المطلوبة قبل كأس أمم إفريقيا

الأحد، 16 نوفمبر 2025 - 11:56

كتب : FilGoal

الجزائر

يتوقع الجزائري رياض محرز قائد منتخب بلاده أن يصل منتخب الجزائر للجاهزية المطلوبة قبل انطلاق كأس أمم إفريقيا 2025.

ويحل المنتخب الجزائري ضيفًا على نظيره السعودي يوم الثلاثاء في جدة، قبل أكثر من شهر على انطلاق كأس أمم إفريقيا.

وقال محرز في تصريحات نقلتها صحيفة النصر الجزائرية: "مواجهة علي مجرشي وفراس البريكان وصالح أبو الشامات وزياد الجهني زملائي في أهلي جدة سيجعل اللقاء ذا طابع خاص، هم أصدقائي، وسنسعى معًا لتقديم مباراة جميلة".

وأضاف "تنتظرنا مباراة مختلفة عن لقاء زيمبابوي وصعبة جدا وبأسلوب لعب مختلف".

وتابع "المنتخب السعودي أقوى، وعلينا أن نكون في مستوى الاختبار الحقيقي".

وواصل "علينا أن نتعلم من كل مباراة، وسنحاول تقديم مستوى أفضل أمام السعودية، لنكون في الجاهزية المطلوبة قبل البطولة الإفريقية".

وغاب محرز عن ودية زيمبابوي يوم الخميس بسبب تأخر انضمامه إلى المعسكر لظروف عائلية.

