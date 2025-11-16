حكيمي يسابق الزمن للحاق بكأس أمم إفريقيا

يسابق المغربي أشرف حكيمي نجم باريس سان جيرمان الزمن من أجل اللحاق بكأس أمم إفريقيا الشهر المقبل.

وتعرض حكيمي لإصابة خطيرة في الكاحل الأسبوع الماضي، مما جعله يغيب عن معسكر منتخب بلاده في نوفمبر الجاري.

وبدأ حكيمي مرحلة التأهيل من الإصابة القوية في صالة الجيمانزيوم.

إذ نشر الدولي المغربي مجموعة من الصور عبر حسابه على إنستجرام تظهر تدربه وهو يريدي الحذاء الواقي.

وشمل تدريب حكيمي في الجيمانزيوم تمارين تقوية العضلات وركوب الدراجة الهوائية وجلسات العلاج الطبيعي.

ويستضيف المغرب كأس الأمم الإفريقية خلال الفترة من 21 ديسمبر 2025 حتى 18 يناير 2026.

الأسبوع الماضي، أعلن سان جيرمان تفاصيل إصابة حكيمي الذي تعرض لالتواء حاد في الكاحل الأيسر وسيغيب لعدة أسابيع.

ذكرت جريدة أس أن حكيمي سيغيب عن الملاعب لمدة تتراوح بين 6 و8 أسابيع بعد الإصابة التي تعرض لها أمام بايرن ميونيخ.

وذلك قبل نحو شهر ونصف من كأس أمم إفريقيا 2025 التي يستضيفها المغرب.

وأوضح التقرير أن إصابته في الكاحل أقل خطورة مما بدت عليه في البداية.

وأضاف التقرير أن حكيمي قد يغيب عن مرحلة المجموعات بكأس الأمم الإفريقية التي تقام ببلاده ديسمبر المقبل في حالة تواجده في قائمة وليد الركراكي.

الفحوصات التي خضع لها عقب إصابته ضد بايرن ميونيخ أظهرت حاجته إلى تثبيت المفصل لمدة أسبوعين، ثم سيغيب لمدة 6 إلى 8 أسابيع أخرى حتى يتعافى تماما.

وغادر حكيمي ملعب بارك دي برانس متكئا على عكازين بعد إصابته إثر تدخل عنيف من لويس دياز.