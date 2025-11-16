مواعيد مباريات الأحد 16 نوفمبر 2025.. نهائي الملحق الإفريقي وإيطاليا ضد النرويج

يشهد اليوم الأحد الموافق 16 نوفمبر 2025 عددا من المباريات في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

لمعرفة كافة مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة من هنا.

الملحق الإفريقي - كأس العالم 2026

يلعب منتخب نيجيريا أمام الكونغو الديمقراطية في نهائي الملحق الإفريقي في تمام التاسعة مساء.

وتقام المباراة في المغرب لتحديد المتأهل إلى الملحق العالمي، وتذاع عبر قناة إم بي سي أكشن.

ويصعد بطل الملحق الإفريقي إلى الملحق العالمي المقرر إقامته في مارس المقبل.

وكان منتخب نيجيريا قد تغلب على الجابون، بينما الكونغو الديمقراطية هزمت الكاميرون.

تصفيات كأس العالم - أوروبا

يستضيف منتخب البرتغال فريق أرمينيا في تمام الرابعة عصرا، بينما تحل أيرلندا ضيفة على المجر.

ويحل منتخب إنجلترا ضيفا على ألبانيا، بينما تستضيف صربيا منتخب لاتفيا.

كما يحل منتخب فرنسا ضيفا على أذربيجان في تمام السابعة مساء.

وأخيرا تستضيف إيطاليا منتخب النرويج في العاشرة إلا ربع مساء وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 1.