بعد إصابته المروعة.. لاعب غانا مهدد بالغياب عن كأس العالم

السبت، 15 نوفمبر 2025 - 22:21

كتب : FilGoal

اليابان - غانا

فقد فرانسيس أبو لاعب منتخب غانا فرصة المشاركة في كأس أمم إفريقيا 2025 بعد تعرضه لإصابة مروعة.

وتعرض فرانسيس أبو لاعب منتخب غانا لإصابة مروعة في الخسارة من اليابان وديا بنتيجة 2-0.

وأعلن نادي تولوز الفرنسي إصابة الغاني فرانسيس أبو بكسر في عظمة الساق وآخر في الشظية، وغيابه عن الملاعب لعدة أشهر.

ويستعد منتخب غانا للمشاركة في كأس العالم 2026 ويغيب عن نهائيات أمم إفريقيا المقرر إقامتها الشهر المقبل.

وتقدم منتخب اليابان بهدف تاكومي مينامينو بالهدف الأول في الدقيقة 16.

وفي بداية الشوط الثاني تعرض أبو لإصابة مروعة بعدما سدد أوي تاناكا قدم اللاعب بدلا من الكرة أثناء محاولة الغاني تشتيت الكرة.

وتسبب التدخل في تعرض أبو لكسر مضاعف في الساق.

لاعب غانا الذي يخوض مباراته الدولية السابعة خرج في الدقيقة 56 واعتذر تاناكا للمدير الفني لمنتخب غانا عن تدخله.

وفي الدقيقة 60 سجل ريتسو دوان هدف اليابان الثاني.

وسيلتقي منتخب غانا مع كوريا الجنوبية في مباراة ودية يوم الثلاثاء المقبل.

وتأهل منتخب غانا لنهائيات كأس العالم بتصدر المجموعة التاسعة برصيد 25 نقطة على حساب مدغشقر ومالي وجُزر القُمر.

