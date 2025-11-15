استعادة الهيمنة.. برشلونة يضرب ريال مدريد برباعية في كلاسيكو السيدات

السبت، 15 نوفمبر 2025 - 21:21

كتب : FilGoal

إيفا بايور

حقق برشلونة فوزا كاسحا على ريال مدريد بنتيجة 4-0 في كلاسيكو السيدات العشرين تاريخيا، بحضور 36,276 متفرجا في ملعب لويس كومبانيس الأولمبي.

وبذلك يبتعد الفريق الكتالوني في الصدارة بفارق سبع نقاط، ويثأر لهزيمته في آخر مواجهة بين الفريقين.

وسجلت إيفا بايور هدفين، وأضافت سيدني شيرتنليب وأيتانا بونماتي هدفين آخرين.

شهدت الدقائق الأولى إثارة كبيرة، مع كرتين في القائم وهدفين ملغيين، حيث كادت أليكسيا بوتياس تفتتح التسجيل بعد 33 ثانية فقط، ثم ردت فيلر بكرة في القائم أيضا، كما أُلغي هدفان لكل من كارولين وير مهاجمة مدريد وإيفا بايور مهاجمة برشلونة بداعي التسلل.

وبعد ربع ساعة، نجح برشلونة في تسجيل الهدف الأول عبر بايور التي أنهت تمريرة بينا في الشباك.

وبعد دقائق سجلت المهاجمة البولندية هدفا ثانيا، لكن الحكم ألغاه بعد مراجعة استمرت أربع دقائق بداعي وجود لمسة يد في بداية الهجمة.

وفي الدقيقة 30 سجلت بايور الهدف الثاني بعد تمريرة من كارولين جراهام هانسن.

وقبل النهاية بربع ساعة وبعد مراجعة استمرت خمس دقائق، احتسب الحكم ركلة جزاء لريال مدريد إثر احتكاك بين كاتا وأثينيا، وتوترت الأجواء بطرد عضو من كلا الجهازين الفنيينواشتباكات بين لاعبات الفريقين، وتولت كارولين وير التنفيذ، لكن كاتا كول حارسة برشلونة تصدت للركلة.

وفي الوقت بدل الضائع، حسم برشلونة المباراة بهدفين متتاليين؛ الأول سجلته سيدني شيرتنليب في الدقيقة 91 خطأ من إيروني في تمرير الكرة، والثاني حسمته أيتانا بونماتي بتسديدة أنهت عرضية متقنة من مابي في الدقيقة 93.

بذلك يرفع برشلونة رصيده إلى 30 نقطة في الصدارة، يليه ريال مدريد بـ 23 نقطة.

برشلونة ريال مدريد
