مصدر من كاف يكشف لـ في الجول موقف نقل مباراة الأهلي أمام الجيش الملكي

كشف مصدر من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عن موقف طلب الجيش الملكي المغربي بخوض مباراة الأهلي في الجولة الثانية لمجموعات دوري أبطال إفريقيا، على ملعب مولاي الأمير عبد الله في الرباط.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com: "الجيش الملكي طلب لعب مباراته ضد الأهلي على ملعب مولاي عبد الله في الرباط، ولكن لم يقدم أي موافقات من السلطات المحلية".

وأضاف "الملعب مازال في طور التجهيزات لاستضافة كاس أمم إفريقيا".

وأوضح "حتى الآن المباراة ستقام في الملعب الأولمبي بالرباط، وهناك صعوبة في لعبها على ملعب الأمير عبد الله بسبب ضيق الوقت قبل كاس الأمم".

واختتم "في حالة موافقة السلطات المحلية وتقديم ما يثبت أن الملعب أصبح جاهزا بشكل تام لكأس أمم إفريقيا، فمن الممكن أن نوافق على نقله، ولكن نظريا سيكون ذلك صعبا".

ويتواجد الأهلي في المجموعة الثانية لدوري أبطال إفريقيا، رفقة كل من الجيش الملكي المغربي وشبيبة القبائل الجزائري ويانج أفريكانز التنزاني.