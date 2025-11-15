مجموعة بيراميدز - نهضة بركان يستعيد نجمه قبل مواجهة باور ديناموز
السبت، 15 نوفمبر 2025 - 19:37
كتب : FilGoal
عاد أسامة المليوي مهاجم نهضة بركان إلى تدريبات فريقه بعد فترة من الغياب بسبب الإصابة.
ويستعد نهضة بركان لمواجهة باور ديناموز يوم 22 نوفمبر الجاري ضمن الجولة الأولى من الدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.
وعاد المليوي لتدريبات نهضة بركان بعدما تعرض للإصابة أمام اتحاد تواركة في عضلة الفخذ وغاب على أثرها 5 أسابيع.
ويلعب نهضة بركان ضمن المجموعة الأولى بدوري أبطال إفريقيا رفقة: بيراميدز وباور ديناموز وريفرز يونايتد.
المليوي قدم مستويات رائعة مع نهضة بركان وقاده للتتويج بلقبي الكونفدرالية والدوري المغربي بالموسم المنصرم.
كما دخل المليوي ضمن قائمة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" لاختيار أفضل لاعب في إفريقيا بشكل عام.
كما تواجد المليوي ضمن قائمة كاف لاختيار أفضل لاعب داخل القارة.
نرشح لكم
على ملعب الإمارات.. البرازيل تفوز على السنغال وديا بثنائية منافس مصر - جنوب إفريقيا تفوز على زامبيا وديا بثلاثية الجيبوتي محمد ديراني حكما لمباراة الزمالك وزيسكو بكأس الكونفدرالية تقرير: مدرب شبيبة القبائل يستعد لإجراء تغييرات كثيرة أمام الأهلي لاعب منتخب تونس ينتقد أرضية ملعب رادس تصفيات كأس العالم - طاقم تحكيم مغربي تونسي جزائري لنهائي الملحق بين نيجيريا والكونغو مواعيد مباريات اليوم السبت 15 نوفمبر.. البرازيل ضد السنغال على رأسهم معلول.. استبعاد 8 من تونس لمواجهة البرازيل بسبب فشل استخراج التاشيرة