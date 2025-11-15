مجموعة بيراميدز - نهضة بركان يستعيد نجمه قبل مواجهة باور ديناموز

السبت، 15 نوفمبر 2025 - 19:37

كتب : FilGoal

نهضة بركان

عاد أسامة المليوي مهاجم نهضة بركان إلى تدريبات فريقه بعد فترة من الغياب بسبب الإصابة.

أخبار متعلقة:
أحمد حسن لـ في الجول: سنلعب كأس العرب بدون لاعبي بيراميدز.. ونشكر النادي ياسر إبراهيم: توقعنا هجوم جمهور الزمالك على زيزو.. وكنت أتمنى مواجهة بيراميدز دوري أبطال إفريقيا - تحديد موعد أول مباراتين لـ بيراميدز في دور المجموعات كاف يخطر بيراميدز بدخوله القائمة المختصرة لأفضل ناد في إفريقيا

ويستعد نهضة بركان لمواجهة باور ديناموز يوم 22 نوفمبر الجاري ضمن الجولة الأولى من الدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وعاد المليوي لتدريبات نهضة بركان بعدما تعرض للإصابة أمام اتحاد تواركة في عضلة الفخذ وغاب على أثرها 5 أسابيع.

ويلعب نهضة بركان ضمن المجموعة الأولى بدوري أبطال إفريقيا رفقة: بيراميدز وباور ديناموز وريفرز يونايتد.

المليوي قدم مستويات رائعة مع نهضة بركان وقاده للتتويج بلقبي الكونفدرالية والدوري المغربي بالموسم المنصرم.

Image

كما دخل المليوي ضمن قائمة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" لاختيار أفضل لاعب في إفريقيا بشكل عام.

كما تواجد المليوي ضمن قائمة كاف لاختيار أفضل لاعب داخل القارة.

دوري أبطال إفريقيا نهضة بركان بيراميدز
نرشح لكم
على ملعب الإمارات.. البرازيل تفوز على السنغال وديا بثنائية منافس مصر - جنوب إفريقيا تفوز على زامبيا وديا بثلاثية الجيبوتي محمد ديراني حكما لمباراة الزمالك وزيسكو بكأس الكونفدرالية تقرير: مدرب شبيبة القبائل يستعد لإجراء تغييرات كثيرة أمام الأهلي لاعب منتخب تونس ينتقد أرضية ملعب رادس تصفيات كأس العالم - طاقم تحكيم مغربي تونسي جزائري لنهائي الملحق بين نيجيريا والكونغو مواعيد مباريات اليوم السبت 15 نوفمبر.. البرازيل ضد السنغال على رأسهم معلول.. استبعاد 8 من تونس لمواجهة البرازيل بسبب فشل استخراج التاشيرة
أخر الأخبار
على ملعب الإمارات.. البرازيل تفوز على السنغال وديا بثنائية 13 دقيقة | أمريكا
الزمالك يغير مسمى بطولة الأكاديميات إلى كأس محمد صبري 24 دقيقة | الكرة المصرية
سلة - قبل مباراة الفريق الأول.. مرتبط الأهلي يفوز على سبورتنج ويتأهل لنهائي الدوري 50 دقيقة | كرة سلة
بمشاركة بيراميدز وباريس سان جيرمان.. طرح تذاكر المباريات الختامية لـ إنتركونتيننتال 52 دقيقة | الكرة المصرية
مجموعة بيراميدز - نهضة بركان يستعيد نجمه قبل مواجهة باور ديناموز ساعة | الكرة الإفريقية
سكاي: استبعاد ثنائي إيطاليا من المنتخب بسبب الإصابة ساعة | الكرة الأوروبية
التجربة الثانية.. منتخب مصر تحت 16عاما يتعادل سلبيا مع الأردن ساعة | الكرة المصرية
توخيل: أشعر بألم في معدتي عندما أستبعد لاعبا.. والوضوح مفتاح النجاح 2 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في كأس العين الدولية - إيران (0)-(0) كاب فيردي.. إيران في النهائي بركلات الترجيح 2 معتمد جمال يوضح سبب وفاة محمد صبري 3 انتهت السوبر المصري - الأهلي (2)-(0) الزمالك.. الأحمر بطلا للكأس 4 استثناء من القاعدة.. منتخب الناشئين يواجه سويسرا في دور الـ32 بكأس العالم
/articles/517268/مجموعة-بيراميدز-نهضة-بركان-يستعيد-نجمه-قبل-مواجهة-باور-ديناموز