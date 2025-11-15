منافس مصر - جنوب إفريقيا تفوز على زامبيا وديا بثلاثية

السبت، 15 نوفمبر 2025 - 17:30

كتب : FilGoal

احتفال منتخب جنوب إفريقيا

حقق منتخب جنوب إفريقيا الفوز على زامبيا وديا بثلاثة أهداف مقابل هدف.

المباراة أقيمت على ملعب نيلسون مانديلا بجنوب إفريقيا.

تقدم أسوين أبوليس بالهدف الأول في الدقيقة 43.

وأضاف موهاو نكوتا الهدف الثاني في الدقيقة 62.

وسجل يايا سيتهولي الهدف الثالث لجنوب إفريقيا بالدقيقة 68.

وأحرز جوسيف سابوبو هدف زامبيا الوحيد في المباراة بالدقيقة 92.

ويستعد جنوب إفريقيا للمشاركة في كأس أمم إفريقيا التي ستقام بالمغرب بشهر ديسمبر المقبل.

ويتواجد جنوب إفريقيا في المجموعة الثانية بالبطولة برفقة مصر وأنجولا وزيمبابوي.

وكانت مصر قد خسرت مباراة ودية ضد أوزبكستان بهدفين دون مقابل.

وستخوض مصر مباراة ودية جديدة ضد كاب فيردي بمعسكر الإمارات.

