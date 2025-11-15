الجيبوتي محمد ديراني حكما لمباراة الزمالك وزيسكو بكأس الكونفدرالية

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" تعيين طاقم من جيبوتي لإدارة مباراة الزمالك وزيسكو يونايتد الزامبي.

ويلتقي الزمالك مع زيسكو على استاد القاهرة الدولي يوم 23 نوفمبر الجاري في الجولة الأولى من دور مجموعات كأس الكونفدرالية الإفريقية.وسيقود المباراة الحكم محمد ديراني ويعاونه كل من ليبان عبد الرازق أحمد ورشيد وايس بوراله.

ويتواجد محمود ناصر حسين كحكم رابع.

واختار كاف الليبي عمر جمعة عبد السيد مراقبا للمباراة.

ويتواجد الزمالك في المجموعة الرابعة بجانب زيسكو والمصري وكايرز تشيفس.

ويلعب الزمالك مع زيسكو ثم كايزر تشيفس ثم المصري.

وكان الزمالك قد وصل لربع نهائي الكونفدرالية خلال الموسم الماضي قبل أن يخرج من فريق ستيلنبوش الجنوب إفريقي.