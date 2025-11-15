تقرير: مدرب شبيبة القبائل يستعد لإجراء تغييرات كثيرة أمام الأهلي

يدرس جوزيف زينباور المدير الفني الألماني لفريق شبيبة القبائل الجزائري على إجراء عدة تعديلات على تشكيل فريقه في مواجهة الأهلي.

وكشفت صحيفة "الشروق" الجزائرية أن زينباور يدرس الدفع باللاعب زكريا بن شاعة في مركز قلب الدفاع بجوار زين الدين بلعيد.

وأن يشارك اللاعب محمد رضا حميدي في مركز الظهير الأيمن، وفارس نشأت على الجهة اليسرى.

وسيكون المخضرم رياض بودبوز صاحب الحظ الأوفر لقيادة وسط ملعب شبيبة القبائل أمام الأهلي، بجانب الإيفواري أرتورو بادا.

وتذهب كل توقعات الهجوم إلى أيمن محيوس الذي يقود هجوم الفريق.

ويلتقي الفريقان يوم السبت المقبل على استاد القاهرة في بداية مرحلة المجموعات.

ويقع الأهلي في المجموعة الثانية بجانب شبيبة القبائل والجيش الملكي المغربي ويانج أفريكانز التنزاني.