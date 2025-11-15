تصفيات كأس العالم - طاقم تحكيم مغربي تونسي جزائري لنهائي الملحق بين نيجيريا والكونغو

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم تعيين طاقم تحكيم من المغرب وتونس، لإدارة مباراة نيجيريا والكونغو.

ويلعب منتخب نيجيريا ضد الكونغو الديمقراطية في نهائي الملحق الإفريقي المؤهل للملحق العالمي من تصفيات كأس العالم.

وتقام المباراة في المغرب بملعب الأمير مولاي الحسن في الرباط.

ويدير المباراة المغربي جلال جيد، ويعاونه مصطفى أكركاد وزكريا برنصي، والتونسي محرز المالكي حكما رابعا.

والجزائري لحلو بن إبراهيم للفيديو، ويعاونه التونسي هيثم قيراط.

وتأهل منتخب نيجيريا لنهائي الملحق بالفوز على الجابون 4-1، بينما فاز منتخب الكونغو الديمقراطية على الكاميرون بهدف.

ويضم الملحق العالمي المؤهل لكأس العالم 6 منتخبات يتأهل منهم منتخبين فقط إلى المونديال، وتقام المباريات في شهر مارس المقبل.