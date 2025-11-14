سكاي: دومفريس يتعرض لإصابة في الكاحل قبل دربي الغضب

الجمعة، 14 نوفمبر 2025 - 22:23

كتب : FilGoal

دينزل دومفريس - إنتر - أودينيزي

تعرض دينزل دومفريس لاعب إنتر لإصابة مع منتخب هولندا في الكاحل.

وبحسب شبكة سكاي سبورت إيطاليا فإن دينزل دومفريس ترك معسكر منتخب هولندا وسيعود لميلانو بسبب ألم في كاحله الأيسر.

وذكرت الشبكة أن الإصابة تعرض لها دومفريس خلال التدريبات بعد ركلة من أحد زملائه في الفريق.

وأفادت الشبكة أن هناك تفاؤل بأن الجناح الأيمن المتأخر سيكون جاهزا لمباراة فريقه ضد ميلان في دربي الغضب.

ومن المقرر أن يواجه إنتر غريمه ميلان في المباراة التي ستجمعهما يوم 23 من الشهر الجاري.

وستلعب المباراة في الجولة 12 ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

ويتصدر إنتر جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 24 نقطة بالتساوي مع روما.

بينما يأتي ميلان في المركز الثالث برصيد 22 نقطة.

وخاض اللاعب البالغ من العمر 29 عاما 17 مباراة مع النيراتزوري خلال الموسم الجاري وسجل 3 أهداف ولم يصنع بواقع 1200 دقيقة لعب.

وإجمالا لعب دومفريس 194 مباراة رفقة إنتر وسجل 25 هدفا وصنع 26 آخرين.

دينزل دومفريس ميلان إنتر دربي الغضب الدوري الإيطالي
