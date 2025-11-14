كأس العالم للناشئين - بلعروش يتألق ويقود المغرب للفوز على أمريكا

فاز منتخب المغرب على منافسه الولايات المتحدة الأمريكية بركلات الترجيح 4-3 بعد انتهاء المباراة بالتعادل بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعتهما في الدور الـ 32 من كأس العالم للناشئين.

وسجل جود تيري هدف أمريكا، بينما أحرز عبد الله وزان هدف المغرب.

وافتتح تيري النتيجة في الدقيقة 21 بعد صناعة من كافان سوليفان.

وحصلت أمريكا على ركلة جزاء في الدقيقة 59 ونفذها ماتيس ألبرت لكنه أهدرها خارج المرمى.

وعاد حكم المباراة إلى تقنية الفيديو لمراجعة ركلة جزاء للمغرب لكنه لم يحتسبها.

وتعادل وزان لمنتخب المغرب في الوقت القاتل في الدقيقة 89 من صناعة حمزة بوهادي لينقذ المغرب من الخسارة.

وتمكن المغرب من الفوز بركلات الترجيح بعد تألق شعيب بلعروش بعد تصديه لركلتي ترجيح.

وحصل بلعروش على جائزة رجل المباراة.

وضرب منتخب المغرب موعدا مع منافسه مالي في مباراة إفريقية في دور الـ 16.

وأصبح منتخبا المغرب وتونس هما الممثلان الوحيدان للعرب في ابطولة حتى الآن.

ومن المنتظر أن يلاقي تونس خصمه النمسا السبت المقبل في الدور الـ 32.

وخسر منتخب مصر من سويسرا بثلاثة أهداف مقابل هدف.