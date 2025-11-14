بمشاركة بانزا وتألق ميسي.. الأرجنتين تهزم أنجولا بثنائية

فاز منتخب الأرجنتين على منافسه أنجولا بهدفين دون رد في المباراة الودية التي جمعتهما.

وشارك شيكو بانزا لاعب الزمالك أساسيا في المباراة واستبدل في الدقيقة 67 بدلا من نوريو فورتونا.

وتألق ليونيل ميسي نجم الأرجنتين وتمكن من تسجيل هدف وصناعة آخر.

وافتتح لاوتارو مارتينيز النتيجة في الدقيقة 43 بعد تسديدة قوية عقب تمريرة من ميسي.

وفي الدقيقة 82 تضاعف الفارق وتبادلت الأدوار بين ميسي ولاوتارو، إذ صنع مهاجم إنتر الهدف لنجم إنتر ميامي.

وشارك مابولولو لاعب الاتحاد السكندري السابق في المباراة بعد دخوله في الدقيقة 77 بدلا من مبالا نزولا.

ولا يعرف منتخب أنجولا الانتصار في المباراة الثالثة على التوالي سواء رسميا أو وديا.

وانتصر منتخب أنجولا مرة واحدة فقط في الـ 5 مباريات الأخيرة وتعادل وخسر مرتين.

بينما حقق منتخب الأرجنتين الفوز الثالث على التوالي بعد الانتصار على فنزويلا وبويرتو ريكو والآن أنجولا.