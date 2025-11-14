ليتناسب مع أوروبا.. تعديل موعد انطلاق الدوري الأمريكي بدءا من 2027

أعلنت رابطة الدوري الأمريكي تعديل موعد انطلاق مسابقة الدوري الأمريكي منذ نسخة 2027-2028.

وستقام مسابقة الدوري الأمريكي بدءا من موسم 2027 في الصيف وحتى مايو 2028 على الطريقة الأوروبية.

وسيكون موسم 2026 المقبل هو الأخير الذي يقام بدءا من فبراير وحتى نوفمبر من نفس العام، وهو الذي بدأ في نفس المدة منذ 1996.

وقال دون جاربر مستشار رابطة الدوري الأمريكي: "تغيير جدول مواعيد الدوري وهو واحد من أهم القرارات في تاريخنا".

وأضاف "أن يتوأم جدولنا مع باقي الدوريات العالمية سيزيد من قوة أنديتنا عالميا ويتيح فرص أفضل في سوق الانتقالات، وكذلك ستقام المرحلة النهائية بدون توقفات، وهو ما يمهد لحقبة جديدة لدورينا وكرة القدم في أمريكا الشمالية".

سيبدأ موسم 2027-28 بدءا من منتصف يوليو 2027 وسينتهي الموسم في مايو 2028.

وسيقام موسم استثنائي بين فبراير ومايو 2027 حيث سيخوض كل فريق 14 مباراة والتي ستحدد على أثرها هوية المتأهلين لبطولات كأس أمريكا المفتوحة وبطولة كندا وكأس الدوريات وكأس أبطال كونكاكاف.

وفي الوقت الحالي وصل موسم 2025 من الدوري الأمريكي لمرحلة ربع نهائي الإقصائيات لتحديد بطل الموسم، لكنها متوقفة في ظل خوض المنتخبات لمباريات ضمن الأجندة الدولية لفيفا.

وتأهل إنتر ميامي بقيادة ليونيل ميسي ولويس سواريز إلى ربع النهائي على حساب ناشفيل.

ويحمل لوس أنجلوس جالاكسي لقب النسخة الماضية من الدوري الأمريكي وهو الأكثر تتويجا باللقب برصيد 6 ألقاب.