التشكيل - ميسي يقود هجوم الأرجنتين أمام أنجولا.. وشيكو بانزا أساسي

الجمعة، 14 نوفمبر 2025 - 18:22

ليونيل ميسي - الأرجنتين

يقود ليونيل ميسي هجوم منتخب الأرجنتين خلال المواجهة الودية ضد أنجولا.

ويلعب منتخب الأرجنتين ضد نظيره الأنجولي في مباراة دولية ودية ضمن تحضيرات المنتخبين للمنافسات القادمة.

في المقابل يقود شيكو بانزا لاعب الزمالك هجوم المنتخب الأنجولي.

وجاء تشكيل منتخب الأرجنتين كالتالي:

حراسة المرمى: إيميليانو مارتينيز

الدفاع: خوان فويث كريستيان روميرو نيكولاس تاجليافيكو نيكو جونزاليس

الوسط: ماك أليستر رودريجو دي بول جيوفاني لو سيلسيو

الهجوم: تياجو ألمادا لوتارو مارتينيز ليونيل ميسي.

