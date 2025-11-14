وليد صلاح الدين يكشف موعد عودة إمام عاشور للمشاركة في المباريات.. وضم حامد حمدان

أوضح وليد صلاح الدين مدير الكرة في الأهلي موعد عودة إمام عاشور للمشاركة في المباريات مع الأهلي، وإمكانية ضم حامد حمدان لاعب بتروجت.

وقال مدير الكرة في الأهلي عبر أون سبورت: "نعمل مع كل اللاعبين نفسيا منذ اليوم الأول، وعند قدومي أخبروني أن عبد القادر يتدرب منفردا وتألق مع عماد النحاس ويس توروب ونحاول الاستفادة من كل اللاعبين طالما عقده مستمر معي حتى اللحظة الأخيرة واللاعب سيحصل على حقه، وهو يشعر بالراحة النفسية".

وأضاف "لن نفرط في أي لاعب إلا إذا شعرنا أنه يفضل أي عرض آخر، ونتمسك به ونأمل استمرارهم".

وينتهي تعاقد عبد القادر مع الأهلي بنهاية الموسم الجاري ولم يتوصل لاتفاق لتجديد تعاقده حتى الآن.

وأكمل "إمام عاشور ليس مصابا ويتدرب بشكل جيد وحصل على إجازة وعقب العودة سيعود للتدريبات وسيتم زيادة الأحمال البدنية له حتى يقرر يس توروب أنه جاهز للمشاركة في المباريات، وأظن أن يعود ضد شبيبة القبائل أو الجيش الملكي".

وأردف "حامد حمدان للأهلي؟ لم نتحدث بشأن أي صفقات مع يس توروب حتى الآن".

وكان نادي بتروجت قد كشف عدم وصول أي عروض رسمية من الأهلي لضم اللاعب الفلسطيني.

وواصل "تم تصعيد 8 لاعبين من فريق الناشئين للتدرب مع الفريق الأول، وحتى يستطيع توروب متابعتهم عن قرب، وقيدنا محمد زعلوك ومحمد رأفت ومحمد هيثم في القائمة الإفريقية في ظل إيقاف جراديشار لمباراتين وإصابة محمد شريف".

وأتم "لم أتحدث مع زيزو لأنه انضم بعد السوبر لبعثة المنتخب المصري، الأهلي يساند موقف لاعبه، وإذا كان هناك خطأ فهناك عقوبة صدرت من اتحاد الكرة".

وأصدر اتحاد الكرة غرامة بشأن زيزو قدرها 50 ألف جنيه بسبب ما بدر منه في مباراة السوبر المصري خلال تسليم الميداليات.

وتوج الأهلي بلقب كأس السوبر المصري بالفوز على الزمالك بنتيجة 2-0 في المباراة النهائية التي أقيمت في الإمارات.