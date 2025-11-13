بتروجت: اتفاق ثلاثي مع الزمالك وحمدان لانتقاله في يناير ولكن.. وحقيقة عرض الأهلي

أوضح محمد أيمن المشرف على الكرة في بتروجت موقف حامد حمدان من الانتقال للزمالك في يناير، وحقيقة عرض الأهلي للدولي الفلسطيني.

حامد حمدان

النادي : بتروجت

بتروجت

وأشارت تقارير إلى رغبة الأهلي في التعاقد مع حامد حمدان بعد موافقة الدنماركي يس توروب على ضمه. (طالع التفاصيل)

وقال المشرف على الكرة في بتروجت عبر قناة المحور: "في شهر سبتمبر الماضي وصلنا لاتفاق مع مبدئي بعقد ثلاثي بين الزمالك وبتروجت وحامد حمدان لانتقاله في يناير لصفوف الأبيض".

وأَضاف "الاتفاق المبدئي يضم الشروط المالية لكن لم يوقع عليه أي طرف، والمفاوضات توقفت منذ ذلك الحين".

وأردف "ملتزمون بالاتفاق المبدئي والقيم المالية لن تتغير لكن ربما نطلب تغيير آلية سداد قيمة الانتقال، وهذا حق مشروع لنا ومن مسؤوليتي الحفاظ على حقوق النادي".

وأكمل "لم يتواصل معنا أي مسؤول من الزمالك مؤخرا بشأن صفقة حامد حمدان".

وأوضح "اللاعب لم يوقع والناديان لم يوقعا على أي عقود، وحالة حمدان غير تيدي أوكو الذي وقع في الصيف على العقود المبدئية للزمالك قبل أن تتحول وجهته للسعودية".

وواصل "هناك أحاديث من الوكلاء بوجود اهتمام كبير من الأهلي لضم حامد حمدان لكن لا يوجد شيء رسمي حتى الآن".

وردا على سؤال ماذا إذا أرسل الأهلي عرضا أعلى من الزمالك لضم حمدان، أجاب قائلا: "من الصعب أن تغيير الاتفاق أو القيمة المالية لأننا التزمنا برقم محدد مع الزمالك، لكن ماذا إذا طلب اللاعب الانتقال للأهلي؟ حينها سنحقق رغبة اللاعب".

واستدرك "توفيق محمد كان مطلوبا من الزمالك والأهلي في الصيف الماضي، وهو من اللاعبين المؤثرين في الفريق وكل شيء وارد في الفترة المقبلة".

وأتم "لدينا اهتمام بتدعيم أكثر من مركز في سوق الانتقالات الشتوية ونركز على ضم لاعب محترف، الفريق يمتلك 5 لاعبين أجانب منهم 2 تحت السن".

اللاعب البالغ 25 عاما خاض 3 مباريات سجل هدفا واحدا هذا الموسم بعد عودته للمشاركة في المباريات.

وينتهي عقد حامد حمدان مع بتروجت في يونيو 2027.

