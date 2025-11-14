حكاية محمد صبري عاشق الزمالك

"لعبت في الزمالك 13 عاما.. أعشقه.. كنت عصبيا للغاية وأخطأت في تصرفات كثيرة. كان من الممكن أن أستمر 15 سنة أخرى في بيتي" هكذا لخص محمد صبري نجم الزمالك في التسعينات مسيرته.

FilGoal.com يسترجع مسيرة صبري بعدما وافته المنية عن عمر يناهز 51 عاما. (طالع التفاصيل)

وينقل FilGoal.com ما قاله صبري في حوار سابق مع إذاعة الشباب والرياضة.

صبري يحكي

لعبت 13 عاما في الزمالك كنا نعشق النادي ونمكث فيه ليلا نهارا. كنت مندفعا وعصبيا ومع تقدمي في السن أصبح الأمر مبالغا فيه.

نادي الزمالك هو من صنع اسمي أكلت وشربت بفضله وأولادي وبيتي وسيارتي كل هذا من فضل النادي عليّ هذه حقيقة.

لم يكن هناك تأهيل نفسي للاعبين وهذا ما كنت أفتقده وجعلني اعتزل الكرة مبكرا. لكن خارج مصر تكون مسؤولية الإدارة السيطرة ولا يشغلها سوى الاستثمار في اللاعبين بتأهيلهم فنيا ونفسيا.

لو وجدت من يقومني لاستمررت في الملاعب 15 عاما إضافيا على الأقل.

صبري المدرب

لكن للعلم أنا كمدرب لست من النوع العصبي وكثيرا ما أتذكر ما لم يحدث معي وأحاول أن أكرره مع اللاعبين الصغار.

أعود كثيرا بذهني للوراء وأتذكر كم كنت مخطئا في تصرفات كثيرة.

وما هي أبرز الذكريات الحزينة؟

هناك مباراة الأهلي والزمالك الشهيرة التي انسحبنا فيها بعد أربع دقائق بعد طرد أيمن عبد العزيز. لكن للأسف "اتاخدت في الرجلين".

قائد الفريق كان سامي الشيشيني ثم أنا في الترتيب التالي له. وفاروق جعفر المدير الفني قال لنا لابد أن نخرج من الملعب لنرى ماذا سيحدث.

قالوا إنني حرضت اللاعبين على الانسحاب لكن هذا ليس له أساس من الصحة. ولا ألعب في نادي صغير وأقرر من يلعب ومن لا. أشرت لمجلس الإدارة أصحاب القرار لأن الأجواء كانت متوترة في الملعب.

لم أطلب الانسحاب لكن هناك ترصد لي كي يتم إيقافي وبالفعل تم لمدة سنة كاملة من قبل اتحاد الكرة برئاسة سمير زاهر.

وأوقف فاروق جعفر لمدة عامين وخالد الغندور كقائد للفريق ثلاثة أشهر.. هذه الفترة شعرت أنني انتهيت كلاعب كرة.

لا يوجد هدف أو طموح وحتى عندما سافرت للعب مع القادسية الكويتي خلال فترة الإيقاف طلبني كمال درويش رئيس النادي ومحمود أبو رجيلة وإبراهيم يوسف أن أعود للعب في مباراة العودة أمام النجم الساحلي ولم أتردد.

عوضنا خسارة الذهاب بالفوز 3-1 وسجلت هدفا وصنعت الثاني لعبد اللطيف الدوماني. وقالوا لي إن أردت الاستمرار فسنحاول رفع الإيقاف عندك.

كنت أحصل وقتها على 65 ألف جنيه راتبا شهريا ومقدم العقد 150 ألف دولار وكل هذه أرقام خرافية وقتها والشيخ طلال بن فهد كان رجل زملكاوي لكن تنازلت عن هذا من أجل الزمالك.

وليس أنا فقط من فعل هذا أيضا خالد الغندور وحازم إمام والشيشيني كلنا فعلنا ذلك.

الغندور كان عقده 160 ألف جنيه في السنة كنا نحصل عليهم 1000 جنيه ثم 2000 جنيه طيب ممكن تزودهم خمسة ألاف.. لم نتذمر لأننا من أبناء النادي ولأننا دائما كان هدفنا اسم الزمالك.

8 نوفمبر 1998.. مباراة القمة

كانت الكرة للتو في شباك الزمالك، صنع حسام حسن الفارق للأهلي، لكن حين احتسب الحكم الأسكتلندي هيو دالاس ركلة حرة للفريق الأبيض بالقرب من منطقة الجزاء الحمراء، قرر صبري تصحيح الأوضاع مباشرة.

لطالما كان صبري مسددا بارعا، سواء من كرات متحركة أو ضربات ثابتة، وفي هذه الركلة الحرة، أطلق قذيفة رائعة مزقت شباك الحضري، وجعلت النتيجة 1-1.

يروي صبري لـFilGoal.com: "عندما احتسب الحكم الكرة، فكرت في تمريرها بشكل عرضي لأن المسافة بعيدة نوعا ما على المرمى، لكن قلت في نفسي، سأسدد، وسبحان الله كنت موفقا".

واستمر "حين وجدت العديد من لاعبي الأهلي في منطقة جزائهم بعد تسجيلهم للهدف، اتخذت قرار التسديد، قلت لو لعبت الكرة بشكل عرضي ستضيع. عندما سددت أدركت في لحظتها أن الكرة داخلة المرمى لا محالة، لذلك لو استرجعت شريط المباراة ستجدني أركض للاحتفال قبل أن تدخل الكرة المرمى".

وواصل صبري "الكرة دخلت المرمى ثم خرجت في منطقة الست ياردات، أسامة نبيه اعتقدها ارتدت من العارضة فسددها مرة أخرى في المرمى. ثم جاءني ضاحكا: انتوا بتحتفلوا وسايبني بشوط الكورة، انا فاكرها طلعت. في المباراة نفسها كان هناك كرة أخرى في مكان مشابه مع نهاية اللقاء، سددت لكن اصطدمت الكرة بيد الحضري ثم العارضة وخرجت إلى ركلة ركنية".

وأضاف صبري "كنت موفقا الحمد لله أمام الأهلي دائما، لكن خسارتنا للمباراة (2-1) أفقدتني متعة التسجيل، قدمنا مباراة جيدة لكني لم أشعر أني قدمت شيئا لأننا لم نفز. قابلت الحضري بعدها في معسكر للمنتخب، قال لي: الكورة كانت صعبة جدا، متوقعتش أنك هتشوط في الزاوية بتاعتي، حتى لو مستنيها مش هجيبها".

وأتم "لم أشعر بقيمة الهدف إلا بعد فترة لأني كما قلت خسرنا المباراة. قدرتي على التسديد بقوة وإتقان تطورت مع المدربين، كنت أتدرب كثيرا في المران، أسدد 20 أو 30 كرة في كل مرة. سجلت في الأهلي أمام أحمد شوبير وكنت وقتها اعتمد على الموهبة، كنت صغيرا جدا، لكن أمام الحضري كان الهدف نتيجة تدريب وتطوير مستمر".