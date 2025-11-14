وفاة محمد صبري لاعب الزمالك السابق

الجمعة، 14 نوفمبر 2025 - 10:25

كتب : FilGoal

محمد صبري - الزمالك

توفي محمد صبري لاعب الزمالك السابق.

وتعرض لاعب الزمالك لحادث سير في التجمع الخامس وفقا للتقارير، عن عمر يناهز 51 عاما.

وكتب محمود عبد الرازق "شيكابالا" لاعب الزمالك السابق عبر حسابه على "فيسبوك": "يا رب ألهمنا جميعاً الصبر والسلوان، وأجمعنا به في مستقر رحمتك

بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، وبأسى عميق، ننعى اليوم اسطورة الكرة المصرية كابتن محمد صبري

كان الأسطورة صبري مثالا للانتماء، والوفاء لفريقه وجمهوره، وله بصمات لا يمكن ان تمحي في الملاعب وفي الوسط الرياضي".

وحقق صبري 15 لقبا مع الزمالك في الفترة من 1993 وحتى 2003.

وفاز بلقب الدوري المصري مرتين وكأس مصر مرتين ودوري أبطال إفريقيا 3 مرات وكأس السوبر المصري 3 مرات وكأس الكؤوس الإفريقية مرة والسوبر الإفريقي 3 مرات وكأس الأفروآسيوية.

كما سبق أن مثل منتخب مصر من قبل.

ويتمنى فريق عمل FilGoal.com للفقيد الرحمة والمغفرة ولأسرته وجمهور الزمالك الصبر والسلوان.

