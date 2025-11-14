أدار مباراة في الدوري المصري.. محرز المالكي حكم مباراة الأهلي ضد شبيبة القبائل

يدير التونسي محرز المالكي مباراة الأهلي ضد شبيبة القبائل في الجولة الأولى من مرحلة المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

ويلتقي الفريقان يوم الجمعة المقبل على استاد القاهرة في بداية مرحلة المجموعات.

ويتواجد الفريق الجزائري رفقة الأهلي والجيش الملكي المغربي ويانج أفريكانز التنزاني لحساب المجموعة الثانية من دوري أبطال إفريقيا.

وجاء طاقم التحكيم

محرز المالكي.. حكم ساحة

أيمن إسماعيل.. حكم مساعد أول

مروان سعد.. حكم مساعد ثاني

أمير لوصيف.. حكم رابع

الحكم التونسي دخل القائمة الدولية منذ 2018.

وبدأ مسيرته التحكيمية موسم 2009-10 وأدار أول مباراة في الدوري التونسي بين البنزرتي وأولمبيك سيدي بوزيد.

صاحب الـ 38 عاما أدار مباراة واحدة هذا الموسم في الدوري التونسي بين الاتحاد المسنتيري والنجم الساحلي وانتهت بالتعادل 1-1.

وسبق أن أدار نهائي كأس تونس 2020-21 بين الصفاقسي والإفريقي وانتهت بفوز الأول باللقب بركلات الترجيح.

ولم يُدر محرز أي مباراة من قبل للأهلي، وسبق أن أدار مباراة الزمالك والتي انتهت بفوزه 1-0 ضد أبو سليم الليبي في الكونفدرالية 2024.

وأدار من قبل مباراة في الدوري المصري موسم 2018-19 بين الإنتاج الحربي وبيراميدز وانتهت أيضا بالتعادل 1-1.

كما أدار مباراة مودرن سبورت ضد جونجا في تمهيدي الكونفدرالية وانتهت بفوزه 1-0 في نسخة 2023.

وستكون تلك أول مباراة يديرها التونسي بتواجد الأهلي.

وستكون الثانية لشبيبة القبائل الذي أدار له مباراته ضد هورويا كوناكري الغيني في نسخة 2020 من دوري الأبطال وانتهت بفوز بطل الجزائر 2-0.