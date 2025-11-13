الملحق الإفريقي - الكونغو الديمقراطية تصعق الكاميرون وتتأهل إلى النهائي

الخميس، 13 نوفمبر 2025 - 23:30

كتب : FilGoal

شانسل مبيمبا

حقق منتخب الكونغو الديمقراطية فوزا صاعقا على الكاميرون في نصف نهائي الملحق الإفريقي لكأس العالم.

وفازت الكونغو الديمقراطية بهدف دون رد.

الهدف أتى في الدقيقة 91 بتسديدة شانسل مبيمبا، بعد ركنية أرسلها برايان سيبينجا.

وشارك فيستون ماييلي مهاجم بيراميدز مع الكونغو الديمقراطية بدلا من سيدريك باكامبو في الدقيقة 75.

على الجانب الآخر فازت نيجيريا على الجابون 4-1 في المنافسات ذاتها.

وبذلك يلتقي منتخبا نيجيريا والكونغة الديمقراطية في نهائي الملحق الإفريقي.

وتقام المباراة يوم الأحد 16 نوفمبر في التاسعة مساء، في العاصمة المغربية الرباط.

الفائز من نهائي الملحق الإفريقي يتأهل إلى الملحق العالمي في شهر مارس القادم.

