الملحق الإفريقي - الكونغو الديمقراطية تصعق الكاميرون وتتأهل إلى النهائي

حقق منتخب الكونغو الديمقراطية فوزا صاعقا على الكاميرون في نصف نهائي الملحق الإفريقي لكأس العالم.

وفازت الكونغو الديمقراطية بهدف دون رد.

الهدف أتى في الدقيقة 91 بتسديدة شانسل مبيمبا، بعد ركنية أرسلها برايان سيبينجا.

CONGO DR STUN CAMEROON IN STOPPAGE TIME AND ADVANCE TO THE FINAL 🇨🇩 🇨🇩 🇨🇩 THEY WILL FACE NIGERIA FOR A SPOT IN THE INTER-CONFEDERATION PLAYOFFS ON SUNDAY ⚔️ pic.twitter.com/QFtNQhLDiO — ESPN FC (@ESPNFC) November 13, 2025

وشارك فيستون ماييلي مهاجم بيراميدز مع الكونغو الديمقراطية بدلا من سيدريك باكامبو في الدقيقة 75.

على الجانب الآخر فازت نيجيريا على الجابون 4-1 في المنافسات ذاتها.

وبذلك يلتقي منتخبا نيجيريا والكونغة الديمقراطية في نهائي الملحق الإفريقي.

وتقام المباراة يوم الأحد 16 نوفمبر في التاسعة مساء، في العاصمة المغربية الرباط.

الفائز من نهائي الملحق الإفريقي يتأهل إلى الملحق العالمي في شهر مارس القادم.