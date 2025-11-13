إيطاليا تحتاج معجزة.. النرويج تكتسح إستونيا وتضع قدما في كأس العالم

الخميس، 13 نوفمبر 2025 - 21:37

كتب : FilGoal

إرلينج هالاند - النرويج

اكتسح منتخب النرويج ضيفه إستونيا برباعية مقابل هدف وحيد في الجولة السابعة لحساب المجموعة التاسعة من تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2026.

وواصل المنتخب النرويجي تصدره للمجموعة التاسعة برصيد 21 نقطة مبتعدا عن أقرب ملاحقيه إيطاليا في المركز الثاني بـ 15 نقطة.

سجل رباعية النرويج إلكسندر سورلوث هدفين في الدقيقتين 50، و52، وإيرلينج هالاند هدفين في الدقيقتين 56، و62.

فيما سجل هدف إستونيا الوحيد روبي سارما.

ويحل منتخب إيطاليا ضيفا على مولدوفا في الجولة ذاتها، بعد قليل.

ويحتاج المنتخب الإيطالي للفوز بفارق كبير لتعويض فارق الأهداف مع منتخب النرويج المتصدر، قبل مواجهتهما في الجولة الأخيرة.

ويحل منتخب النرويج ضيفا على إيطاليا في الجولة الأخيرة يوم الأحد.

المنتخب النرويجي سجل 33، واستقبل 4 بفارق أهداف 29، فيما سجل منتخب إيطاليا 18 هدفا واستقبل 8 أهداف بفارق أهداف 10.

وبالتالي يحتاج المنتخب الإيطالي إلى تعويض فارق 19 هدفا من أجل تأهله لكأس العالم.

واقترب منتخب النرويج من التأهل لكأس العالم للمرة الرابعة في تاريخه والأولى منذ عام 1998.

وتأهل من أوروبا رسميا إلى كأس العالم منتخب إنجلترا.

التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم تقام بنظام 12 مجموعة تضم كل منها 4 أو 5 منتخبات، ويتأهل المتصدر مباشرة للنهائيات لتتبقى 4 مقاعد تتحدد في مارس 2026.

وستقام مباريات الملحق بوجود 16 منتخبا هم أفضل 12 احتلوا المركز الثاني في مجموعات التصفيات بالإضافة لأفضل 4 منتخبات في دوري الأمم الأوروبية لم تحظ بفرصة التأهل سواء باحتلال صدارة أو وصافة مجموعات تصفيات كأس العالم.

وسيتم تقسيم المنتخبات المتأهلة للملحق الأوروبي المقرر إقامته في مارس 2026، إلى 4 مسار، بواقع 4 فرق في كل مسار.

ويتأهل فريق واحد من كل مسار لتكتمل المنتخبات الأوروبية في كأس العالم.

ومن المقرر أن تقام قرعة كأس العالم 5 ديسمبر المقبل، على أن تظل المقاعد الأوروبية الأربعة شاغرة حتى حسمها في مارس من العام المقبل.

