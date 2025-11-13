منافس مصر - زيمبابوي تخسر من الجزائر بثلاثية في جدة

حقق منتخب الجزائر فوزا وديا على زيمبابوي بنتيجة 3-1 في لقاء أقيم بملعب الأمير عبد الله الفيصل في المملكة العربية السعودية.

ويتواجد منتخب زيمبابوي رفقة مصر في مجموعة واحدة بكأس أمم إفريقيا 2025 وأيضا مع جنوب إفريقيا وأنجولا.

وتقدم بغداد بونجاح بالهدف الأول في الدقيقة 14.

وقبل 4 دقائق على نهاية الوقت الأصلي سجل محمد الأمين عمورة هدف الأفناك الثاني.

وفي الوقت بدلا من الضائع للشوط الأول سجل جوين حجام هدف الجزائر الثالث.

وفي الدقيقة 88 سجل تاواندا شيريوا هدف زيمبابوي الوحيد من علامة الجزاء.

وسيلتقي منتخب الجزائر بعد أيام مع السعودية وديا.

فيما يلتقي منتخب زيمبابوي وديا مع قطر يوم الإثنين المقبل.