منافس مصر - زيمبابوي تخسر من الجزائر بثلاثية في جدة

الخميس، 13 نوفمبر 2025 - 21:08

كتب : FilGoal

زيمبابوي - الجزائر

حقق منتخب الجزائر فوزا وديا على زيمبابوي بنتيجة 3-1 في لقاء أقيم بملعب الأمير عبد الله الفيصل في المملكة العربية السعودية.

ويتواجد منتخب زيمبابوي رفقة مصر في مجموعة واحدة بكأس أمم إفريقيا 2025 وأيضا مع جنوب إفريقيا وأنجولا.

وتقدم بغداد بونجاح بالهدف الأول في الدقيقة 14.

أخبار متعلقة:
منتخب الجزائر يفقد توجاي أمام زيمبابوي والسعودية منتخب الجزائر يفقد بن سبعيني أمام زيمبابوي والسعودية قائمة الجزائر - وجهان جديدان لمواجهتي زيمبابوي والسعودية.. وغيابات عديدة منافس مصر - منتخب زيمبابوي يفتح باب التقدم لشغل منصب المدير الفني

وقبل 4 دقائق على نهاية الوقت الأصلي سجل محمد الأمين عمورة هدف الأفناك الثاني.

وفي الوقت بدلا من الضائع للشوط الأول سجل جوين حجام هدف الجزائر الثالث.

وفي الدقيقة 88 سجل تاواندا شيريوا هدف زيمبابوي الوحيد من علامة الجزاء.

وسيلتقي منتخب الجزائر بعد أيام مع السعودية وديا.

فيما يلتقي منتخب زيمبابوي وديا مع قطر يوم الإثنين المقبل.

زيمبابوي زيمبابوي - الجزائر كأس أمم إفريقيا
نرشح لكم
الملحق الإفريقي - الكونغو الديمقراطية تصعق الكاميرون وتتأهل إلى النهائي انتهت في الملحق الإفريقي - الكاميرون (0)-(1) الكونغو الديمقراطية.. صاعقة في النهاية الملحق الإفريقي لكأس العالم – بعد سلسلة فرص مهدرة.. نيجيريا إلى النهائي برباعية ضد الجابون منافس مصر - إيران إلى نهائي كأس العين الدولية.. وكاب فيردي تنافس على المركز الثالث كاف يعلن موعد فتح باب المرحلة الثالثة من كأس أمم إفريقيا في المغرب انتهت الملحق الإفريقي - نيجيريا (4)-(1) الجابون.. النسور الخضر للنهائي انتهت في كأس العين الدولية - إيران (0)-(0) كاب فيردي.. إيران في النهائي بركلات الترجيح الإصابة قد تبعد نجم الكاميرون عن كأس أمم إفريقيا
أخر الأخبار
الثامن على التوالي.. فرنسا تتأهل إلى كأس العالم برباعية في شباك أوكرانيا 6 دقيقة | الكرة الأوروبية
الملحق الإفريقي - الكونغو الديمقراطية تصعق الكاميرون وتتأهل إلى النهائي 14 دقيقة | الكرة الإفريقية
البطاقة الحمراء الأولى.. طرد رونالدو ضد أيرلندا يهدد مشاركته في كأس العالم 2026 20 دقيقة | الكرة الأوروبية
يعتزل بعمر 32 عاما؟ بشكتاش يعلن إقامة مؤتمر لحسم مصير رافا سيلفا 42 دقيقة | الكرة الأوروبية
كرة سلة - الأهلي يتفوق على سبورتنج في ذهاب نصف نهائي دوري المرتبط 58 دقيقة | كرة سلة
هاوسن يدافع عن فينيسيوس: الكاميرات تلاحقه طوال الوقت ساعة | الدوري الإسباني
لابورتا يكشف عن خطط تمثال ميسي في كامب نو ساعة | الدوري الإسباني
موندو: أخيرا.. الموعد المحتمل لعودة برشلونة إلى كامب نو ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في كأس العالم للناشئين - مصر (1)-(1) فنزويلا 2 انتهت في كأس العين الدولية - إيران (0)-(0) كاب فيردي.. إيران في النهائي بركلات الترجيح 3 كأس العالم للناشئين - 3 سيناريوهات لتأهل منتخب مصر إلى دور الـ32 عبر بوابة إنجلترا 4 انتهت السوبر المصري - الأهلي (2)-(0) الزمالك.. الأحمر بطلا للكأس
/articles/517166/منافس-مصر-زيمبابوي-تخسر-من-الجزائر-بثلاثية-في-جدة