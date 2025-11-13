انتهت في الملحق الإفريقي - الكاميرون (0)-(1) الكونغو الديمقراطية.. صاعقة في النهاية

الخميس، 13 نوفمبر 2025 - 21:00

كتب : FilGoal Filgoal Team

منتخب الكاميرون

يلعب منتخب الكاميرون ضد الكونغو الديمقراطية في نصف نهائي الملحق الإفريقي لكأس العالم.

وفازت نيجيريا على الجابون 4-1، وتلتقي مع الفائز من هذه المباراة.

الفائز من نهائي الملحق الإفريقي يتأهل إلى الملحق العالمي في شهر مارس القادم.

---

ق 91 جوووول قاتل.. شانسل مبيمبا يسجل بتسديدة بعد ركنية برايان سيبينجا

ق 65 تسديدة خطيرة من برايان مبومو ولكن بجوار القائم

استراحة

ق 21 إنذار جديد في المباراة من نصيب شانسيل مبيمبا

ق 16 إنذار لكارلوس باليبا لاعب الكاميرون

ق 12 رأسية من شارل بيكل تمر بجوار قائم الكاميرون

بداية المباراة

الكاميرون كأس العالم الكونغو الديمقراطية
